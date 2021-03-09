Смерть пациентки центра социальной опеки: предварительные данные не свидетельствуют о связи с вакциной

ZVA на прошлой неделе получило информацию о смерти 90-летней женщины в центре социальной опеки "Селга" спустя несколько дней после вакцинации.

"Эту информацию мы продолжим расследовать углубленно, однако сейчас о причинно-следственной связи она не свидетельствует",

- сказал Хенкузенс.

По мнению ZVA, у пациентки было несколько серьезных хронических заболеваний с периодическими обострениями, однако расследование случая еще продолжается.

По данному случаю ZVA и Инспекция здравоохранения проводят углубленную экспертизу, и уже затребованы дополнительные факты, кроме того, инспекция планирует ознакомиться с документами очно.

ZVA напоминает, что обо всех важных проблемах со здоровьем, если появились подозрения относительно их связи с вакцинацией, незамедлительно необходимо сообщать в агентство.

Напомним, ранее Хенкузенс пояснял, что побочные эффекты вакцин в любом случае проходят и значительно перевешивают вызываемые заболеванием риски.