Вт, 9.03.2021
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Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

Смерть пациентки центра социальной опеки: предварительные данные не свидетельствуют о связи с вакциной

ФОТО: AP Photo/Hau Dinh)

Предварительные результаты медицинской экспертизы не указывают на возможную связь между поздними аллергическими реакциями и вероятностью смерти и вакцинацией в случае смерти клиента центра социальной помощи "Селга", заявил во вторник на заседании правительства директор Государственного агентства лекарств (ZVA) Свен Хенкузенс, сообщает агентство LETA.

ZVA на прошлой неделе получило информацию о смерти 90-летней женщины в центре социальной опеки "Селга" спустя несколько дней после вакцинации.

"Эту информацию мы продолжим расследовать углубленно, однако сейчас о причинно-следственной связи она не свидетельствует",

- сказал Хенкузенс.

По мнению ZVA, у пациентки было несколько серьезных хронических заболеваний с периодическими обострениями, однако расследование случая еще продолжается.

По данному случаю ZVA и Инспекция здравоохранения проводят углубленную экспертизу, и уже затребованы дополнительные факты, кроме того, инспекция планирует ознакомиться с документами очно. 

ZVA напоминает, что обо всех важных проблемах со здоровьем, если появились подозрения относительно их связи с вакцинацией, незамедлительно необходимо сообщать в агентство.

Напомним, ранее Хенкузенс пояснял, что побочные эффекты вакцин в любом случае проходят и значительно перевешивают вызываемые заболеванием риски.

ZVA отмечает, что, как и после получения любой другой вакцины или приема любого лекарства, в случае получения вакцины от Covid-19 могут наблюдаться побочные эффекты.

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