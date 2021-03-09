Избитый белорусским ОМОНом таксист рассказал, почему не пришел в суд и как оказался в Литве

К слову, Алексею отказали в возбуждении уголовного дела по факту избиения его сотрудниками ОМОНа "за отсутствием в деянии состава преступления".

Алексей Лапа - 31-летний временно безработный, до задержания 11 августа 2020 года работал таксистом. В тот день его с друзьями задержали и избили. Позже Лапу и одного из приятелей обвинили в насилии над омоновцами. Разбирательство шло в суде Октябрьского района четыре месяца. Алексей себя называет пострадавшим, но никак не виновным.

"Не хотелось уезжать до последнего"

О своем решении покинуть страну Алексей никому не сообщал. С родственниками связался только когда пересек литовскую границу. В разговоре с корреспондентом Hrodna.life гродненец признался, что побег - самое отчаянное решение в его жизни.

"У меня был только один выбор - бежать. Я являюсь потерпевшим, а мне хотят дать три года колонии. После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны".

Лапа переходил литовскую границу ночью. Он понимал, что его могут задержать еще на белорусской стороне и взять под стражу.

"Было страшно. Не было уверенности, что смогу перебежать в Литву. Риск в таких ситуациях всегда есть. Поэтому надо было бежать только вперед. В итоге удалось перелезть забор и выйти на литовскую территорию. Спустя несколько минут ко мне подъехала машина пограничников, спросили - почему я здесь нахожусь. Проверили рюкзак с вещами и повезли на заставу".

Пока на карантине, потом в лагере для беженцев

При встрече с литовскими пограничниками Алексей попросил политического убежища. На заставе у него забрали вещи и поместили в изолятор временного содержания.

"Мне сразу сказали, чтобы я ничего не боялся. Никто выдавать меня белорусской стороне не собирается. Попросили написать свою историю и почему прошу убежища в Литве. После этого приехал представитель миграционной службы и меня выпустили".

Пока Алексей находится на карантине на заставе литовских пограничников и ждет результаты теста на Covid-19. После карантина гродненца должны перевезти в лагерь для беженцев.

"После избиения в августе у меня ухудшилось здоровье. Это было необоснованное насилие в отношении меня и других мирных граждан Беларуси. Такого быть не должно. Я готов вернуться в Беларусь, когда законы начнут работать в пользу граждан".

В августе 2020 года Алексей обратился в Следственный комитет с заявлением: просил провести проверку по факту избиения его сотрудниками ОМОНа. В январе 2021 года пришел ответ: отказать в возбуждении уголовного дела "за отсутствием в деянии состава преступления"

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