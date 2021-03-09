Премьер-министр сомневается в возможности начала массовой вакцинации в апреле

Заслушав информацию, предоставленную бюро вакцинации, премьер заявил, что "хотел бы быть вежливым". "Сегодня 9 марта. Осталось три недели до 1 апреля, но мы не знаем о центрах массовой вакцинации. Мы заказали 2,4 млн доз вакцины, поэтому ожидаем, что скорость вакцинации составит 180 000 доз в неделю", - сказал Кариньш.

В презентации, представленной правительству, говорилось о планах вакцинировать около 80 000 человек в начале апреля и около 120 000 - в середине месяца.

По словам Кариньша, хотя самоуправления выразили готовность участвовать в процессе массовой вакцинации, нужно добиться, чтобы они участвовали в нем в обязательном порядке. "Если самоуправление не хочет, мы должны его заставить", - сказал премьер.

По словам премьер-министра, важно создавать центры вакцинации, даже если вакцины от Covid-19 еще не доставлены.

Кариньш напомнил, что вакцинация - основная стратегия выхода из кризиса из-за Covid-19, поэтому он призвал более активно рассказывать, где будет проходить вакцинация, сколько людей будут ее обеспечивать и т.д.

Как заявила министр образования и науки Илга Шуплинска, она не понимает, как в июне будет возможна массовая вакцинация в средних школах одновременно с экзаменами. Она также выразила сомнения в том, что количество вакцин будет достаточным.