В SPKC рассказали, представители каких профессий в феврале заражались Covid-19 больше всего

Наибольшее число случаев на 100 000 жителей зафиксировано у работающих в сфере социальной опеки, где оно достигло 3330,8 случаев.

Показатели в сфере красоты и розничной торговли превысили 2500 случаев на 100 000 жителей, а в полиции этот показатель достиг 1500 случаев. 7

Показатели заражения в сферах общественного питания, здравоохранения, образования и пассажирских перевозок превысили 1000 случаев на 100 000 жителей.

В свою очередь менее 1000 случаев заражения на 100 000 жителей зафиксировано в сфере производства продуктов питания, а также в профессии водителей грузовиков.

В течение последней недели немного снизилось число заболеваний работников дошкольных образовательных учреждений. На прошлой неделе заразились 150 таких работников, а две недели назад число заболевших достигало 170.

Кроме того, данные SPKC свидетельствует, что продолжает расти удельный вес заражений Covid-19 среди детей. Например, в начале года в возрастной группе от нуля до 19 лет число заболевших было 6,6% от общего числа зараженных, то теперь этот показатель вырос до 10%. 7

Также указывается, что в Великобритании в возрастной группе от пяти до 12 лет наблюдается наибольший удельный вес новых зараженных.

Как ранее указал эпидемиолог Юрий Перевощиков, на заражение в домашних хозяйствах влияет новый штамм вируса, так как раньше заболеваемость в семьях была ниже, это повлияло и на рост заболеваемости среди детей.

В феврале в центрах социального ухода выявлено 759 случаев Covid-19

Как отмечает агентство LETA, по данным Министерства благосостояния, представленным на заседании правительства во вторник, с 6 по 26 февраля в государственных, муниципальных и частных центрах социального ухода было выявлено 759 новых случаев Covid-19.

В государственных центрах было выявлено 178 случаев Covid-19, 11 больных госпитализированы, 21 человек умер, а 382 человека выздоровели. Среди работников центров социального ухода было выявлено 47 случаев коронавируса.

У большинства клиентов центров социального ухода инфекция протекала бессимптомно, и большинство случаев Covid-19 были обнаружены только в результате тестирования. Минблаг отмечает, что общее количество инфицированных в центрах социального ухода постепенно сокращается, а количество зараженных сотрудников непостоянно, но меньше, чем в конце января.

В муниципальных и частных центрах социального ухода за указанный период выявлен 581 новый случай Covid-19, 43 человека с Covid-19 госпитализированы, 53 умерли, а 606 человек выздоровели. 7

Минблаг отмечает, что ситуация в учреждениях длительного социального ухода, а также общая ситуация с Covid-19 в остальной части общества по-прежнему очень нестабильна, и для того, чтобы она улучшалась, необходимо продолжать вакцинацию сотрудников и постояльцев центров социального ухода.