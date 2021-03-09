Lild внезапно закрыл торговый центр на улице Дзирциема. Там был Rimi

Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис подтвердил, что предприятие приобрело здание на улице Дзирциема, 42, весной прошлого года, чтобы в дальнейшем приспособить его для нужд магазина Lidl.

По его словам, в этом году во время подготовительных работ обнаружилось, что здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствует требованиям нынешних строительных норм.

"Lidl Latvija, как ответственный владелец здания, незамедлительно проинформировал всех арендаторов о новой ситуации, и с 6 марта закрыл торговый центр",

- сказал Рудзитис, добавив, что дальнейшие решения будут приняты после детальной проверки состояния здания.

Представитель Rimi Latvia Кристине Циемите отметила, что у предприятия был соответственный договор аренды на срок до 29 августа 2022 года, однако 5 марта этого года Rimi Latvia, как и другие арендаторы центра, получили информацию о закрытии центра с 6 марта на неопределенное время по техническим причинам.

Кроме того, Rimi Latvia получило информацию и об окончании договора аренды с 8 июня.

Циемите отметила, что сеть сети магазинов Rimi даст возможность 42 работникам магазина по улице Дзирциема, 42, продолжить работу в других магазинах сети или интернет-магазине. В свою очередь посетителям предлагают посещать ближайший супермаркет Rimi на улице Лидоню, 27, или гипермаркет Rimi Damme на проспекте Курземес, 1а.

Ранее в торговом центре по улице Дзирциема, 42, помещения также арендовали такие предприятия как Picu darbnīca, Petcity и другие.

На данный момент в Латвии не открыт ни один магазин Lidl. Планируется, что предприятие будет готово сделать это, как только позволит эпидемиологическая ситуация.