Lild внезапно закрыл торговый центр на улице Дзирциема. Там был Rimi
В торговом здании в Риге по улице Дзирциема, 42, где ранее крупнейшим арендатором было предприятие Rimi Latvia, будет открыт магазин Lidl, сообщает агентство LETA.
В торговом здании в Риге по улице Дзирциема, 42, где ранее крупнейшим арендатором было предприятие Rimi Latvia, будет открыт магазин Lidl, сообщает агентство LETA.
Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис подтвердил, что предприятие приобрело здание на улице Дзирциема, 42, весной прошлого года, чтобы в дальнейшем приспособить его для нужд магазина Lidl.
По его словам, в этом году во время подготовительных работ обнаружилось, что здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствует требованиям нынешних строительных норм.
- сказал Рудзитис, добавив, что дальнейшие решения будут приняты после детальной проверки состояния здания.
Представитель Rimi Latvia Кристине Циемите отметила, что у предприятия был соответственный договор аренды на срок до 29 августа 2022 года, однако 5 марта этого года Rimi Latvia, как и другие арендаторы центра, получили информацию о закрытии центра с 6 марта на неопределенное время по техническим причинам.
Кроме того, Rimi Latvia получило информацию и об окончании договора аренды с 8 июня.
Циемите отметила, что сеть сети магазинов Rimi даст возможность 42 работникам магазина по улице Дзирциема, 42, продолжить работу в других магазинах сети или интернет-магазине. В свою очередь посетителям предлагают посещать ближайший супермаркет Rimi на улице Лидоню, 27, или гипермаркет Rimi Damme на проспекте Курземес, 1а.
Ранее в торговом центре по улице Дзирциема, 42, помещения также арендовали такие предприятия как Picu darbnīca, Petcity и другие.
На данный момент в Латвии не открыт ни один магазин Lidl. Планируется, что предприятие будет готово сделать это, как только позволит эпидемиологическая ситуация.
. @Buvvalde Labdien! Vai tā ir tiesa, ka tirdzniecības centrs Dzirciema ielā 42 ir avārijas stāvoklī un tāpēc vakar tika pēkšņi izziņota tā slēgšana un lielas izpārdošanas atlaides? pic.twitter.com/tL3ivyL22R— Kaspars Zandbergs (@Kaspars_Zn) March 6, 2021