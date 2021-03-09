Вт, 9.03.2021
Конец коронакризиса уже не за горами Михкель Нестор, экономический аналитик SEB
Михкель Нестор, экономический аналитик SEB

Lild внезапно закрыл торговый центр на улице Дзирциема. Там был Rimi

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

В торговом здании в Риге по улице Дзирциема, 42, где ранее крупнейшим арендатором было предприятие Rimi Latvia, будет открыт магазин Lidl, сообщает агентство LETA.

Представитель Lidl Latvija Ингар Рудзитис подтвердил, что предприятие приобрело здание на улице Дзирциема, 42, весной прошлого года, чтобы в дальнейшем приспособить его для нужд магазина Lidl.

По его словам, в этом году во время подготовительных работ обнаружилось, что здание находится в неудовлетворительном техническом состоянии и не соответствует требованиям нынешних строительных норм.

"Lidl Latvija, как ответственный владелец здания, незамедлительно проинформировал всех арендаторов о новой ситуации, и с 6 марта закрыл торговый центр",

- сказал Рудзитис, добавив, что дальнейшие решения будут приняты после детальной проверки состояния здания.

Представитель Rimi Latvia Кристине Циемите отметила, что у предприятия был соответственный договор аренды на срок до 29 августа 2022 года, однако 5 марта этого года Rimi Latvia, как и другие арендаторы центра, получили информацию о закрытии центра с 6 марта на неопределенное время по техническим причинам.

Кроме того, Rimi Latvia получило информацию и об окончании договора аренды с 8 июня.

Циемите отметила, что сеть сети магазинов Rimi даст возможность 42 работникам магазина по улице Дзирциема, 42, продолжить работу в других магазинах сети или интернет-магазине. В свою очередь посетителям предлагают посещать ближайший супермаркет Rimi на улице Лидоню, 27, или гипермаркет Rimi Damme на проспекте Курземес, 1а.

Ранее в торговом центре по улице Дзирциема, 42, помещения также арендовали такие предприятия как Picu darbnīca, Petcity и другие.

На данный момент в Латвии не открыт ни один магазин Lidl. Планируется, что предприятие будет готово сделать это, как только позволит эпидемиологическая ситуация.

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