Кариньш: эксперты должны оценить возможность проводить занятия на улице

МОН представило правительству предложение о том, чтобы разрешить очные занятия на свежем воздухе для групп до 20 человек в начальной и средней школе. Однако этот вопрос еще не рассматривался, поскольку не оценивался группой по оперативному управлению.

В то же время Кариньш оценил идею Министерства образования и науки как интересную и нуждающуюся в оценке.

"Я не знаю, как это реализовать, но это предложение, над которым стоит поработать экспертам. Это будет способ помочь детям в академическом и психоэмоциональном плане",

- сказал Кариньш.