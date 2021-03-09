Правительство концептуально одобрило сценарий А; разрешат перелеты в третьи страны

Второй предложенный сценарий - D - предусматривал большие ограничения, или локдаун. Окончательное решение по поводу сценария А планируется принять за заседании правительства в четверг, 11 марта.

Видео: Пресс-конференция после заседания правительства

Напомним, в целом были разработаны четыре варианта, но правительству было предложено для обсуждения два: сценарий A, который содержит предложения по обеспечению функционирования экономики в условиях Covid-19, и сценарий D, предусматривающий максимальные ограничения.

Хотя вариант C, который направлен на ослабление ограничений, не рассматривался, его назвали наиболее адекватным министр образования и науки Илга Шуплинска и министр благосостояния Рамона Петравича. Обе они вместе с коллегами в итоге поддержали вариант А. 3

Руководитель группы по оперативному управлению, директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис призвал министров поддержать вариант А, который мог бы вступить в силу уже со следующей недели. Он заявил, что, если вариант А улучшит эпидемиологическую ситуацию в течение трех недель, можно будет принять решение о постепенном открытии экономики.

В случае, если заболеваемость Covid-19 возрастет, правительство должно будет выбрать вариант D, который предусматривает более строгие ограничения.

Сценарий А: "удаленка"

Сценарий А предусматривает введение для уменьшения распространения вируса удаленной работы. В то же время производственные предприятия, на которых в целом работает около 221 тыс. человек, или 25% работающих в стране, продолжат работать очно. При этом должно быть обеспечено максимальное дистанцирование работников, а также сменная работа.

В других секторах очная работа будет допустима только с разрешения главы учреждения, а очные услуги могут предоставляться только по предварительной записи.

Каждому работнику предлагается предоставить поддержку в размере 60 евро для удаленной работы, и эта сумма не будет облагаться подоходным налогом с населения. 3

Сценарий A предусматривает запрет на посещение общественных мест, предоставление номера в гостинице при положительном результате теста на Covid-19, расширение доступности программы размещения в гостиницах (компенсация 80% затрат, включая питание) и обеспечение строгого контроля за инфицированными и контактными лицами.

Кроме того, сценарий А предусматривает снижение максимального количества пассажиров в общественном транспорте до 30% вместимости, а также отмену платы за муниципальные парковки для частного транспорта.

Этот сценарий включает в себя широкое тестирование и целенаправленный скрининг для быстрого выявления очагов Covid-19.

Сценарий А предусматривает, что детские сады будут открыты только для детей тех родителей, которые не могут работать удаленно.

Сценарий A предусматривает, что количество случаев Covid-19 к 1 мая может увеличиться до 27 389, количество госпитализаций - до 3835, количество смертей - до 548. В свою очередь, круг контактных лиц составит 43 822 человека. 3

С экономической точки зрения сценарий A приведет к еженедельным убыткам в размере 49,4 млн евро и убытками в размере 148,2 млн евро, или 0,51% валового внутреннего продукта, за три недели.

Разрешат авиаперелеты в и из третьих стран

Со следующей среды, 17 марта, будет возобновлено авиасообщение с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы, постановило правительство во вторник.

При этом сохраняется условие о запрете неважных поездок из третьих стран в Латвию.

Министерство сообщения мотивировало свое предложение тем, что другие страны, в том числе Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. Поэтому на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства. Разрешение пассажирских перевозок в третьи страны нацелено на то, чтобы улучшить отслеживание и контроль пассажиропотоков.

Также, по данным Минсообщения, запрет на международные авиаперевозки сам по себе не влияет на количество новых случаев Covid-19, поскольку количество завозных случаев невелико, особенно при путешествии по воздуху.

В этом году наибольшее количество случаев Covid-19 завезено частным транспортом - в январе в Латвию было завезено 130 случаев, из них авиацией - 26. При этом, если люди въезжают в Латвию на автомобиле, у них больше возможностей не заполнять анкету Covidpass.lv. 3

Международные пассажирские перевозки в третьи страны запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года.