Прошли встречи со всеми премьер-министрами последних пяти лет, подготовлены планы и заявки, организованы привлекающие внимание флешмобы. Оперная звезда Эгилс Силиньш пел в тоннеле Рижского Центрального вокзала. Сотни хоровых певцов пересекли Старый город, исполнив сочинение Рихарда Вагнера. Проект настойчиво рассматривался, пока не закончилась пятилетняя увертюра и не начался его первый акт.

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Бундестаг Германии выделил первые пять миллионов евро на реставрацию Дома Вагнера. Всего необходимо 35 000 000 евро. Мы говорили с кураторами проекта Зайгой Гайле и Марисом Гайлисом в офисе Зайги, а в этот момент их по очереди звала новая повседневная жизнь - собрания в Zoom.

В начале XIX века всемирно известный немецкий композитор и реформатор оперы Вильгельм Рихард Вагнер (1813–1883) работал в этом здании три года (1837–1839). Дом закрыт уже пятнадцать лет. В него на несколько дней пускают для проекта изобразительного или кинематографического искусства, но ежедневно здание площадью 4900 квадратных метров простаивает.

После ремонта в доме снова заиграет музыка, будет приглашен театр, откроется музей и Рига получит новый магнит для туристов.