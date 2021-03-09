Павлютс: нужно быть готовыми к введению более строгих ограничений

Министр выразил поддержку сценарию А, который предполагает при текущей динамике введение ограничений, которые компенсируют распространение нового штамма коронавируса. Кроме того, нужно принять определенные критерии, когда должен быть запущен самый жесткий сценарий D.

Павлютс также выразил обеспокоенность тем, что правительство может затянуть с запуском сценария D, если ситуация ухудшится. 32

"Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D", - сказал Павлютс, добавив, что "каждый день, когда вирусу позволено набирать силу, откладывает тот день, когда можно будет ослабить ограничения".

Отвечая на вопрос о критериях, при которых нужно переходить к сценарию D, Павлютс заявил, что следует использовать принцип светофора, который устанавливает эпидемиологические показатели и ограничения в зависимости от них.

Что касается других сценариев, то, по мнению Павлютса, сценарий B не соответствует текущей ситуации и тем угрозам, которые уже материализовались в Эстонии, а введение сценария C с ослаблением ограничений было бы безответственным.

Шуплинска поддерживает сценарий А

Министр образования и науки Илга Шуплинска в дальнейшей борьбе с Covid-19 поддержит сценарий А, предусматривающий, что снижение распространения вируса основано на удаленной работе, а производственные предприятия продолжают работать.

Директор Государственной канцелярии Янис Цитковскис пояснил, что при сценарии А учебные заведения продолжают работать по региональному принципу, а в спортивных мероприятиях сохраняются существующие правила - группа до 10 человек.

На заседании Кабинета министров Шуплинска выразила непонимание того, почему до сих пор не оценивались в эпидемиологическом и экономическом аспектах потери в образовании, психоэмоциональное состояние учителей, учеников и их семей. Она подчеркнула, что в других странах Европы нет таких жестких ограничений в сфере образования, как в Латвии.

По мнению министра, в сфере образования нужно думать над тем, чтобы разрешить очные занятия на свежем воздухе как в формальном, так и в неформальном образовании при обеспечении всех необходимых требований эпидемиологической безопасности.