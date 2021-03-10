"Прививайся, если хочешь детей с хвостами!" - Откуда берется такая чушь?

За 150 лет люди научились пользоваться туалетом и интернетом, но все еще боятся вакцин по тем же самым причинам, пишет Rus.Postimees.
"Я не буду вакцинироваться. Иначе у внуков будут сзади хвосты!" - заявляет коллеге из-за прилавка дама, детородный возраст которой закончился примерно в те времена, когда Андрус Ансип сел в кресло премьер-министра Эстонии.
"Никак нельзя было получить положительный результат за два часа, особенно если у меня не было симптомов и я всю неделю принимала раствор MMS для профилактики". Эстонский тренер по йоге Мерике Сирельпуу в социальных сетях после того, как финская полиция насильно доставила ее на коронатестирование.
"Я призываю людей не прививаться экспериментальными вакцинами, долгосрочные эффекты которых не были и не могут быть проверены. Коронавирус - это сезонная проблема, и она скоро отступит". Юрист и председатель Фонда защиты семьи и традиции Варро Вооглайд.
Тирания врачей!
"Людей гонят на бойню, как скот!" - провозглашает листовка, которая 135 лет назад ходила по рукам в канадском Монреале в самый разгар эпидемии оспы.
Очень мало что изменилось за то время, когда мир вел две разрушительные мировые войны, учился водить машину, валяться перед телевизором, пользоваться интернетом и туалетами.
Причины боязни вакцинации не изменились. 135 лет назад существовала только вакцина против оспы. Всеми остальными инфекционными заболеваниями людям приходилось переболеть или унести с собой в могилу. Тем не менее, огромный скачок продолжительности жизни людей из-за внедрения вакцин (а в то время она составляла около 40 лет) не изменил тех аргументов, которыми оперируют сейчас антипрививочники на пике эпидемии коронавируса.
Пола Ларссон, историк медицины из Оксфордского университета, говорит, что постулат антипрививочников номер в то время был следующий: приуменьшай риск заболевания. Достаточно взглянуть на сегодняшние социальные сети, чтобы немедленно наткнуться на обсуждение: коронавирус - это обычный грипп, мы привыкли болеть им каждую зиму, такой ерунды никогда не было, умирает столько же, об этом просто не говорили и так далее. Прошлой весной министр Март Хельме рекомендовал использовать от новой простуды гусиный жир и горчичники.
Чтобы получить хвостатых детей, пришлось бы вводить вакцину в яйцеклетку или сперматозоид. Это довольно редкая процедура. Или, по крайней мере, я не слышал, чтобы это где-то делалось.
Утверждение номер два 135-летней давности: утверждай, что вакцина сама вызывает болезнь, неэффективна; а еще лучше и то, и другое.
Действительно, инъекции вакцины XIX века не соответствовали сегодняшним стандартам стерильности и часто сопровождались побочными эффектами или осложнениями. Через укол можно было заразиться сифилисом, потому что никто не чистил иглы. Однако самый распространенный в то время вид оспы убивал 30-50 процентов инфицированных; а более легкий, но менее распространенный тип приносил смерть каждому сотому.
Вакцинация - это часть теории заговора, свободный человек не позволяет делать себе прививки, сообщала далее листовка 135-летней давности.
Обратись к экспертам, которые подтвердят, что ваша теория верна. Не стоит скупиться на звания "врач", "профессор", "ученый". Даже если их утверждения грешат пробелами, средний человек не сможет так глубоко вникнуть в проблему и понять логику.
Андрес Меритс, профессор прикладной вирусологии Тартуского университета и член исследовательского совета, зачитывает эти предложения и замечает: "Обратите внимание, там нет ничего о микрочипах или 5G!"
"Принципы антипрививочников не изменились и не могут измениться со временем", - говорит он.
Но, конечно, время не стояло на месте, и в сегодняшней аргументации довод антипрививочников номер один - вакцина была создана так быстро, что я не хочу быть подопытным кроликом.
Хотя РНК-вакцины разрабатывались с начала этого столетия, на самом деле, их адаптация к новому вирусу заняла всего несколько дней. За этим последовали долгие месяцы, когда вакцина тестировалась на людях. К декабрю вакцины были готовы к подаче заявки на регистрацию в различных регионах мира.
"Я не хочу, чтобы это изменило мою ДНК. Я не хочу иметь детей с хвостами", - говорят антипрививочники.
По словам Меритса, мало шансов, что РНК-вакцина изменит чью-либо ДНК. Для этого потребуется скопировать РНК из вакцины в ДНК, что приблизительно невозможно.
Однако доказано, что фрагменты самого вируса SARS-Cov-2 после перенесенной коронавирусной инфекции проникают и остаются в геноме человека. Они также передаются его детям.
"Если вы хотите, чтобы ваш геном изменился, заразитесь вирусом!" - выкладывает Меритс рекламный слоган.
Здесь, конечно, правды ради нужно добавить, что геном человека - это всегда огромная свалка старых вирусов, от которых нашим предкам пришлось страдать на протяжении сотен тысяч лет, чтобы выжить и передать будущим поколениям. Почему эти отходы попадают в геном - объяснения не существует.
"Большинство людей не знают, что такое ДНК. У них очень слабое представление о том, что ДНК - это изменчивая молекула. Чтобы получить хвостатых детей, пришлось бы вводить вакцину в яйцеклетку или сперматозоид. Это довольно редкая процедура, - саркастически и сухо ухмыляется Меритс. - Или, по крайней мере, я не слышал, чтобы это где-то делалось".
На прошлой неделе в Эстонии высказывались опасения по поводу вакцины AstraZeneca.
Истории учителей, страдающих от головных болей, лихорадки и тошноты - именно их выбрали в качестве реципиентов вакцины, когда выяснилось, что AstraZeneca не подходит для пожилых людей, - вызвали большой скептицизм по отношению к этой вакцине. В то же время эстонское государство заказало больше всего именно ее.
AstraZeneca основана на аденовирусе шимпанзе. В вирус была введена последовательность спайкового белка коронавируса, на основе которой организм сам готовится к защите в случае попадания SARS-Cov-2 в организм человека.
Российская вакцина Sputnik V, в которой вместо шимпанзе используется аденовирус человека, использует тот же подход. Аналогом Sputnik, который еще не получил лицензии в Европейском Союзе, является вакцина Janssen, которая может получить это разрешение в ближайшем будущем.
Русскоязычная Эстония доверяет Sputnik V, о чем свидетельствуют данные о готовности к вакцинации в Ида-Вирумаа.
По словам Меритса, вопросы вызывает и Sputnik, и Janssen. Вакцина основана на аденовирусе человека, но с большинством из них иммунная система человека уже сталкивалась. Таким образом, эффект вакцины может быть незначительным.
Во-вторых, поставки. "Удивительно, но русские в России сами используют китайскую вакцину и не хотят пользоваться Sputnik. Если человек во что-то верит, его чертовски сложно убедить, - говорит Меритс. - На самом деле, это просто наивно. Я нигде не видел данных, сколько вакцины Sputnik может производить Россия. Цифры - три миллиона доз в месяц, вторая цифра - 10 миллионов доз в месяц, что по сравнению со 144 миллионами жителей России - абсолютный ноль. Кроме того, Венгрия и ряд других стран разрешили эту вакцину. Пока нет точных данных о том, сколько они могут произвести, пропаганды Sputnik V больше, чем она того стоит".
Для сравнения: AstraZeneca планирует производить один миллиард доз в год и еще два миллиарда доз в Индии. Pfizer обещает производить 1,5 миллиарда доз в год.
Теории заговора вызывают проблемы в Ида-Вирумаа.
"Если вакцины недостаточно, я могу сказать, черт с ней, стань умнее. Через два месяца, когда вакцины будет так много, что каждый сможет ее получить, то, о чем сейчас говорят, включая логистику, станет важным. Тогда аукнутся все мелкие ошибки: неудачный пиар, неконтролируемые теории заговора", - говорит Меритс.
Он согласен с тем, что прошлым летом Министерство социальных дел не могло составить точные списки желающих, потому что не было известно, какие вакцины поступят. Но кое-какие подготовительные работы - списки учителей, пожарных, хронических больных - надо было провести.
Тыну Лехтсаар, профессор религиозной психологии Тартуского университета, видит в деятельности антипрививочников феномен, который получил название "избирательность внимания".
"Если у человека есть глубокие убеждения или вера, то мы склонны получать только ту информацию, которая подтверждает нашу позицию. Мы не замечаем ту часть информационного пространства, которая не соответствует нашей позиции", - говорит он.
Положительные стороны вакцины (меньше больных, меньше ограничений, свобода передвижения) остаются незамеченными, в то время как разговоры о том, что вакцина явилась неизвестно откуда, произведена с огромной скоростью и может привести к колоссальным побочным эффектам, преувеличиваются.
"Почему люди в это верят? Это страх и недоверие к официальным учреждениям или отдельным лицам. Это может быть невежество, это может быть легковерие. Но не исключено, что это и есть аргументированная позиция человека. Он действительно против вакцины. Среди противников вакцин тоже есть образованные и умные люди, есть не только люди с нестандартным мировоззрением", - признает Лехтсаар.
Экстремистские движения изучались на протяжении всей истории, и было обнаружено, что в них есть люди с очень разным уровнем образования и интеллектуальными способностями.
"В споре с антипривовочниками научный аргумент ничего не стоит. Это вопрос религии или веры", - говорит Лехтсаар, по словам которого, принцип свободы вероисповедания важен. При этом каждый несет ответственность за свои действия и поступки. Если человек, выслушав научные аргументы, все же считает, что после вакцинации он будет рожать крокодилов, это его личное дело.
"Но все усложняется, когда человек заболевает и распространяет инфекцию, - делает паузу Лехтсаар. - Тогда это уже не вопрос веры, это общая проблема. Что может сделать общество? Без маски нельзя войти в общественный транспорт и торговые центры, общество самоутверждается".
По словам Лехтсаара, в некотором смысле и противники вакцины, и ее сторонники основываются на позиции.
Последние считают вакцинацию положительной: общество сможет снова открыться, болезнь исчезнет, можно будет путешествовать, театры откроются. Так почему же эти аргументы не влияют на антипрививочников?
"По их мнению, их собственные аргументы сильнее. Когда у нас есть эмоциональное отношение к чему-то или кому-то, мы слышим и видим мнения, подтверждающие это. В основе могут лежать мнения авторитетных для нас людей, а также низкий авторитет врачей или ученых в наших глазах".
"Вакцинация - это вопрос индивидуального решения человека до тех пор, пока мы не взглянем на более широкую картину. На самом деле это не вопрос моего личного мнения или веры, это наш вопрос. Мы должны думать о нашей семье, когда мы делаем прививки, мы защищаем окружающих", - говорит Лехтсаар.