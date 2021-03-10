"Прививайся, если хочешь детей с хвостами!" - Откуда берется такая чушь?

По словам Меритса, вопросы вызывает и Sputnik, и Janssen. Вакцина основана на аденовирусе человека, но с большинством из них иммунная система человека уже сталкивалась. Таким образом, эффект вакцины может быть незначительным.

Во-вторых, поставки. "Удивительно, но русские в России сами используют китайскую вакцину и не хотят пользоваться Sputnik. Если человек во что-то верит, его чертовски сложно убедить, - говорит Меритс. - На самом деле, это просто наивно. Я нигде не видел данных, сколько вакцины Sputnik может производить Россия. Цифры - три миллиона доз в месяц, вторая цифра - 10 миллионов доз в месяц, что по сравнению со 144 миллионами жителей России - абсолютный ноль. Кроме того, Венгрия и ряд других стран разрешили эту вакцину. Пока нет точных данных о том, сколько они могут произвести, пропаганды Sputnik V больше, чем она того стоит".

Для сравнения: AstraZeneca планирует производить один миллиард доз в год и еще два миллиарда доз в Индии. Pfizer обещает производить 1,5 миллиарда доз в год.

До внедрения вакцин средняя продолжительность жизни человека составляла 40 лет, но это ничуть не смущает антипрививочников ФОТО: Sander Ilvest

Теории заговора вызывают проблемы в Ида-Вирумаа.

"Если вакцины недостаточно, я могу сказать, черт с ней, стань умнее. Через два месяца, когда вакцины будет так много, что каждый сможет ее получить, то, о чем сейчас говорят, включая логистику, станет важным. Тогда аукнутся все мелкие ошибки: неудачный пиар, неконтролируемые теории заговора", - говорит Меритс.

Он согласен с тем, что прошлым летом Министерство социальных дел не могло составить точные списки желающих, потому что не было известно, какие вакцины поступят. Но кое-какие подготовительные работы - списки учителей, пожарных, хронических больных - надо было провести.

Тыну Лехтсаар, профессор религиозной психологии Тартуского университета, видит в деятельности антипрививочников феномен, который получил название "избирательность внимания".

"Если у человека есть глубокие убеждения или вера, то мы склонны получать только ту информацию, которая подтверждает нашу позицию. Мы не замечаем ту часть информационного пространства, которая не соответствует нашей позиции", - говорит он.

Положительные стороны вакцины (меньше больных, меньше ограничений, свобода передвижения) остаются незамеченными, в то время как разговоры о том, что вакцина явилась неизвестно откуда, произведена с огромной скоростью и может привести к колоссальным побочным эффектам, преувеличиваются.

"Почему люди в это верят? Это страх и недоверие к официальным учреждениям или отдельным лицам. Это может быть невежество, это может быть легковерие. Но не исключено, что это и есть аргументированная позиция человека. Он действительно против вакцины. Среди противников вакцин тоже есть образованные и умные люди, есть не только люди с нестандартным мировоззрением", - признает Лехтсаар.

Экстремистские движения изучались на протяжении всей истории, и было обнаружено, что в них есть люди с очень разным уровнем образования и интеллектуальными способностями.

"В споре с антипривовочниками научный аргумент ничего не стоит. Это вопрос религии или веры", - говорит Лехтсаар, по словам которого, принцип свободы вероисповедания важен. При этом каждый несет ответственность за свои действия и поступки. Если человек, выслушав научные аргументы, все же считает, что после вакцинации он будет рожать крокодилов, это его личное дело.

"Но все усложняется, когда человек заболевает и распространяет инфекцию, - делает паузу Лехтсаар. - Тогда это уже не вопрос веры, это общая проблема. Что может сделать общество? Без маски нельзя войти в общественный транспорт и торговые центры, общество самоутверждается".

По словам Лехтсаара, в некотором смысле и противники вакцины, и ее сторонники основываются на позиции.

Последние считают вакцинацию положительной: общество сможет снова открыться, болезнь исчезнет, можно будет путешествовать, театры откроются. Так почему же эти аргументы не влияют на антипрививочников?

"По их мнению, их собственные аргументы сильнее. Когда у нас есть эмоциональное отношение к чему-то или кому-то, мы слышим и видим мнения, подтверждающие это. В основе могут лежать мнения авторитетных для нас людей, а также низкий авторитет врачей или ученых в наших глазах".