С 17 марта будут возобновлены авиарейсы в третьи страны

При этом сохраняется условие о запрете неважных поездок из третьих стран в Латвию.

Министерство сообщения мотивировало свое предложение тем, что другие страны, в том числе Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. Поэтому на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства. Разрешение пассажирских перевозок в третьи страны нацелено на то, чтобы улучшить отслеживание и контроль пассажиропотоков.

Также, по данным Минсообщения, запрет на международные авиаперевозки сам по себе не влияет на количество новых случаев Covid-19, поскольку количество завозных случаев невелико, особенно при путешествии по воздуху.

В этом году наибольшее количество случаев Covid-19 завезено частным транспортом - в январе в Латвию было завезено 130 случаев, из них авиацией - 26. При этом, если люди въезжают в Латвию на автомобиле, у них больше возможностей не заполнять анкету Covidpass.lv. 2

Международные пассажирские перевозки в третьи страны запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года.