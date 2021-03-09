С 17 марта будут возобновлены авиарейсы в третьи страны
Со следующей среды, 17 марта, будет возобновлено авиасообщение с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы, постановило правительство во вторник.
Со следующей среды, 17 марта, будет возобновлено авиасообщение с третьими странами, в том числе будут разрешены чартерные рейсы, постановило правительство во вторник.
При этом сохраняется условие о запрете неважных поездок из третьих стран в Латвию.
Министерство сообщения мотивировало свое предложение тем, что другие страны, в том числе Эстония и Литва, разрешают пассажирские перевозки в третьи страны и из них. Поэтому на практике складывается ситуация, когда жители Латвии ездят в третьи страны, используя возможности транзита через соседние государства. Разрешение пассажирских перевозок в третьи страны нацелено на то, чтобы улучшить отслеживание и контроль пассажиропотоков.
Также, по данным Минсообщения, запрет на международные авиаперевозки сам по себе не влияет на количество новых случаев Covid-19, поскольку количество завозных случаев невелико, особенно при путешествии по воздуху.
В этом году наибольшее количество случаев Covid-19 завезено частным транспортом - в январе в Латвию было завезено 130 случаев, из них авиацией - 26. При этом, если люди въезжают в Латвию на автомобиле, у них больше возможностей не заполнять анкету Covidpass.lv.
Международные пассажирские перевозки в третьи страны запрещены в Латвии с 17 марта прошлого года.
Единственным исключением была Грузия, в которую ЕС временно разрешил полеты.