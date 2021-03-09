Тихановская попросила Швейцарию сообщить о возможных активах Лукашенко

По ее словам, Тихановская также попросила предоставить информацию о возможных блокировках данных счетов швейцарскими банками и "призвала клиентов швейцарских банков не приобретать государственные бонды, выпущенные правительством Беларуси".

Главный оппонент Лукашенко "подчеркнула важность того, чтобы Швейцария начала расследование отмывания денег белорусскими чиновниками, которые могут иметь счета в Швейцарии". Она призвала власти этой страны присоединиться к третьему пакету санкций ЕС и поддержать санции США, предусматривающие ограничения на въезд и блокирование финансовых активов.

Выборы в Беларуси и протестное движение

Тихановская участвовала в президентских выборах в Беларуси после отказа ЦИК зарегистрировать инициативную группу ее мужа Сергея Тихановского, который впоследствии был задержан. Согласно результатам выборов, объявленных ЦИК, Тихановская набрала чуть более 10 процентов голосов избирателей. После выборов она была вынуждена покинуть страну.