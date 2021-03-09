Вт, 9.03.2021
Ситуация с Covid-19 в Эстонии критическая. На это нужно реагировать быстро, и мы решили закрыть страну настолько, насколько возможно. Учебные заведения, в том числе начальные классы, переходят на дистанционное обучение. Настоятельно рекомендуется не водить детей в детские сады Премьер-министр Эстонии Кая Каллас
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас

Вакцины на службе у пропаганды

Иллюстративное фото ФОТО: Reuters/ScanPix

TVNET в сотрудничестве с телеканалом "Настоящее Время" представляет ежедневную информационную программу "Главное".

В этом выпуске:

  • Италия станет первой страной Евросоюза, где могут начать производство российской вакцины "Спутник V". В тоже время Госдепартамент США заявил, что российские спецслужбы пытаются посеять сомнения в эффективности западных вакцин – Pfizer и Moderna.
  • Вакцинация поставлена на паузу. В Латвии все закупленные вакцины уже практически закончились. А в конце прошлого года страна еще и отказалась от крупных партий препаратов. Почему?
  • Певица Manizha​ будет представлять Россию на конкурсе Eurovision Song Contest​.

Все подробности - в новом выпуске!

Видео: ГЛАВНОЕ | 09.03.2021

Ежедневная информационная программа "Главное" предоставляет точную и беспристрастную информацию, основанную на фактах, дает высказаться всем сторонам, предлагает полный спектр мнений и комментариев по спорным вопросам. Особое внимание обращает на темы, которые обходят стороной официальные СМИ разных стран.

 
 
НАВЕРХ
Back