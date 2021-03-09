"Россия, высказавшись в поддержку диктатуры": о чём пишет кремлевская пропаганда

Беларусь выпала из основных тем в повестке российских пропагандистских медиа: сейчас они более озабочены Джо Байденом, Владимиром Зеленским и Николом Пашиняном. Но полностью о Беларуси пропагандисты забыть никак не могут. Особенно после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Вот какие мысли они продвигают в связи с Беларусью.

Родные, друзья, братья

- А если объединиться ещё сильнее?

- Если объединиться… Это лично моё мнение: я за.

Это фрагмент репортажа "Вестей недели с Дмитрием Киселёвым" на телеканале "Россия". Говорят сотрудник телеканала и сотрудник одного из белорусских предприятий.

Такие же посылы - в разговорах с другими собеседниками. По удивительному совпадению все они говорят, что "Россия нам самая близкая", "без России мы бы ничего не сделали" и "ну мы же все славяне".

Суть проста: белорусы и русские - практически один народ, вот такая вот межнациональная любовь.

Интересен контраст: в подводке к репортажу Дмитрий Киселёв говорит о встрече Лукашенко и Путина, но потом речь только о близости на уровне народов и производств.

Во всём виноват (конечно же) Запад

Заметная часть пропагандистских материалов традиционно посвящена тому, как в белорусских и российских протестах виноват "прогнивший Запад". И, конечно же, Брюссель с Вашингтоном хотят разорвать тесные связи двух стран.

- События, происходящие в Беларуси и России, не просто похожи, а имеют, я уверен, общее происхождение, - пишет на "ИмхоКлабе" президент редакции газеты "Известия" Владимир Мамонтов. - Политика сторонних сил направлена на сдерживание российского государства и восточной части мира в целом. Беларусь - давний и верный союзник России. Разорвать эту связь в политическом, экономическом, военном отношении - мечта тех, кто не желает рассматривать нас как себе равных, а предпочитает видеть перед собой "бензоколонку", гигантскую платформу богатых природных ресурсов и дешёвой рабочей силы.

Пользу в "действиях Запада" видит автор RuBaltic Александр Носович, который любит выступать также на "Сонаре", "Спутнике", "Украина.ру" и других подобных ресурсах.

- …Осталось добавить только, что страны Прибалтики с Украиной сами и вложились в создание столь неблагоприятной для себя военно-стратегической конъюнктуры, когда с визгом и улюлюканьем поддержали дестабилизацию Беларуси и аплодировали массовым беспорядкам в соседней стране. Их тупость работает исключительно на интересы России по укреплению Союзного государства.

Помимо Литвы, Эстонии и Польши, часто в контексте "действий Запада" упоминают Светлану Тихановскую, которая якобы является их "куклой". Этот нарратив продвигается некоторыми пропагандистскими ресурсами как минимум с конца августа.

Или проблема всё же в... Лукашенко?