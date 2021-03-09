Вт, 9.03.2021
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Артис Пабрикс, министр обороны

"Россия, высказавшись в поддержку диктатуры": о чём пишет кремлевская пропаганда

ФОТО: Коллаж Еврорадио

Беларусь выпала из основных тем в повестке российских пропагандистских медиа: сейчас они более озабочены Джо Байденом, Владимиром Зеленским и Николом Пашиняном. Но полностью о Беларуси пропагандисты забыть никак не могут. Особенно после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи. Еврорадио изучило, какие мысли они продвигают в связи с Беларусью.

Беларусь выпала из основных тем в повестке российских пропагандистских медиа: сейчас они более озабочены Джо Байденом, Владимиром Зеленским и Николом Пашиняном. Но полностью о Беларуси пропагандисты забыть никак не могут. Особенно после встречи Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи.

Вот какие мысли они продвигают в связи с Беларусью.

Родные, друзья, братья

- А если объединиться ещё сильнее?

- Если объединиться… Это лично моё мнение: я за.

Это фрагмент репортажа "Вестей недели с Дмитрием Киселёвым" на телеканале "Россия". Говорят сотрудник телеканала и сотрудник одного из белорусских предприятий.

Такие же посылы - в разговорах с другими собеседниками. По удивительному совпадению все они говорят, что "Россия нам самая близкая", "без России мы бы ничего не сделали" и "ну мы же все славяне".

Суть проста: белорусы и русские - практически один народ, вот такая вот межнациональная любовь.

Интересен контраст: в подводке к репортажу Дмитрий Киселёв говорит о встрече Лукашенко и Путина, но потом речь только о близости на уровне народов и производств.

Во всём виноват (конечно же) Запад

Заметная часть пропагандистских материалов традиционно посвящена тому, как в белорусских и российских протестах виноват "прогнивший Запад". И, конечно же, Брюссель с Вашингтоном хотят разорвать тесные связи двух стран.

- События, происходящие в Беларуси и России, не просто похожи, а имеют, я уверен, общее происхождение, - пишет на "ИмхоКлабе" президент редакции газеты "Известия" Владимир Мамонтов. - Политика сторонних сил направлена на сдерживание российского государства и восточной части мира в целом. Беларусь - давний и верный союзник России. Разорвать эту связь в политическом, экономическом, военном отношении - мечта тех, кто не желает рассматривать нас как себе равных, а предпочитает видеть перед собой "бензоколонку", гигантскую платформу богатых природных ресурсов и дешёвой рабочей силы.

Пользу в "действиях Запада" видит автор RuBaltic Александр Носович, который любит выступать также на "Сонаре", "Спутнике", "Украина.ру" и других подобных ресурсах.

- …Осталось добавить только, что страны Прибалтики с Украиной сами и вложились в создание столь неблагоприятной для себя военно-стратегической конъюнктуры, когда с визгом и улюлюканьем поддержали дестабилизацию Беларуси и аплодировали массовым беспорядкам в соседней стране. Их тупость работает исключительно на интересы России по укреплению Союзного государства.

Помимо Литвы, Эстонии и Польши, часто в контексте "действий Запада" упоминают Светлану Тихановскую, которая якобы является их "куклой". Этот нарратив продвигается некоторыми пропагандистскими ресурсами как минимум с конца августа.

Или проблема всё же в... Лукашенко?

Некоторые ресурсы позволяют себе нападать на Лукашенко. Среди них не только "Регнум" и EAdaily, которые годами не скрывают своей антипатии к руководителю Беларуси, но и, например, "Украина.ру", которая входит в состав возглавляемого Маргаритой Симоньян и Дмитрием Киселёвым МИА "Россия сегодня".

Например, политолог Богдан Безпалько рассказал изданию о том, что отношение белорусов к России портится из-за того, что Москва решила поддержать Лукашенко.

- Это действительно повлияло на рост антироссийских настроений, потому что большая часть населения негативно относится к Лукашенко, но при этом сохраняет симпатии к России. И при этом спокойно отнеслась бы и к Союзному государству, и к слиянию, и к конфедеративному, к любому виду единого государства, - говорит он.

Там же появляется интервью с политологом Евгением Константиновым, который говорит о том, что Лукашенко использует Россию в своих целях и параллельно будет снова пытаться возвращаться к "многовекторности". Вторит он и мысли про удар по симпатиям к России со стороны белорусов.

- В том, что он об этом заговорил, нет ничего удивительного. Я уже ранее неоднократно заявлял, что белорусский режим просто использует Россию в своих собственных целях. В сфере Союзного государства за последние полгода ничего не сдвинулось с мёртвой точки. Теперь же, когда ситуация временно стабилизировалась, Лукашенко будет стараться вернуться к прежнему положению вещей, то есть к многовекторности. Это означает, что никаких подвижек в союзном строительстве ждать не приходится.

Таким образом, Россия, высказавшись в поддержку диктатуры, не получила ничего, кроме удара по симпатиям белорусов. Что касается Союзного государства, то по факту его будущего с Лукашенко никто не видит.

Любопытно: в сентябре Симоньян приезжала на интервью к Лукашенко, и, кажется, они расстались друзьями. И тут вдруг - "Россия, высказавшись в поддержку диктатуры"!

Дима.... Анатольевич... идите на х...й

Заявления влиятельных российских телеграм-каналов, разумеется, более острые. В том числе тех, которые многие связывают с российскими "верхушками". Как обычно, там полно "сливов", проверить которые невозможно. По посылам можно сделать предположения о настроениях, существующих в "определённых кругах".

- Несколько источников в Минске сообщили, что старший сын Виктор Лукашенко не намерен участвовать в транзите власти и не видит себя главой государства, - пишет "Незыгарь". - Виктор Лукашенко является сторонником тесных  отношений с Россией, что неоднократно вызывало конфликт с отцом.

Ещё одна свежая публикация "Незыгаря" - о роли бизнесмена Дмитрия Мазепина. К слову, мы рассказывали о его возможных связях с новым белорусским порталом.

- Выходец из Беларуси Дмитрий Мазепин летает на самолёте с бортовым номером M-insk. Мазепин, Козак и Орешкин помогут Медведеву договориться с Лукашенко провести "мягкий транзит" власти в Беларуси

Забавную, но совершенно неправдоподобную версию о телефонном разговоре Александра Лукашенко и Дмитрия Медведева приводит "Генерал СВР".

- В целом разговор нудный и малоинформативный. Дмитрию Медведеву было поручено попробовать дожать Лукашенко по тем вопросам, по которым за день до этого не смог договориться с Лукашенко Путин при личной встрече в Сочи. Интересна концовка разговора, когда Дмитрий Анатольевич приступил к уговорам завершить трансфер власти в Республике Беларусь уже к концу этого года, как и обещал Лукашенко Путину ещё в сентябре прошлого года. Далее концовка разговора по тексту: Медведев: "Александр Григорьевич, вы понимаете, насколько Владимир Владимирович недоволен тем, как вы не держите слово и не выполняете взятые на себя обязательства".

Лукашенко прерывает: "Дима... Анатольевич... идите на х...й. И Владимира Владимировича с собой захватите. А мне указывать не надо. Вы сначала у себя разберитесь, а потом советы раздавать будете. Всего доброго".

На этом разговор был окончен.

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