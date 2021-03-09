Водителя оштрафовали на 300 евро за перевозку представителей других домашних хозяйств
В конце прошлой недели в Тукумсе водитель был оштрафован на 300 евро за перевозку представителей других домашних хозяйств в своей машине, сообщает агентство LETA.
В конце прошлой недели в Тукумсе водитель был оштрафован на 300 евро за перевозку представителей других домашних хозяйств в своей машине, сообщает агентство LETA.
Согласно предварительной информации, в воскресенье в Тукумсе на улице Межа мужчина 2001 года рождения управлял автомобилем BMW 320, в котором находились еще два человека из разных домашних хозяйств.
Полиция напоминает, что во время режима чрезвычайной ситуации запрещено собрание людей, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства. Если необходимо обеспечить заботу о человеке или если человек живет в домашнем хозяйстве один, допустимы посещения, но не более чем в рамках двух домашних хозяйств.
Полиция начала процесс административного нарушения. Принимая во внимание, что лицо совершило нарушение осознанно, было принято решение о применении денежного штрафа в размере 300 евро.