Водителя оштрафовали на 300 евро за перевозку представителей других домашних хозяйств

Согласно предварительной информации, в воскресенье в Тукумсе на улице Межа мужчина 2001 года рождения управлял автомобилем BMW 320, в котором находились еще два человека из разных домашних хозяйств.

Полиция напоминает, что во время режима чрезвычайной ситуации запрещено собрание людей, за исключением мероприятий в рамках одного домашнего хозяйства. Если необходимо обеспечить заботу о человеке или если человек живет в домашнем хозяйстве один, допустимы посещения, но не более чем в рамках двух домашних хозяйств.