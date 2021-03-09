Ср, 10.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Вакцинацию людей с хроническими заболеваниями планируется начать на неделе с 22 марта

Иллюстративное фото ФОТО: AFP/SCANPIX

Вакцинацию от Covid-19 людей с хроническими заболеваниями планируется начать на неделе с 22 марта, сообщила на заседании правительства во вторник глава бюро вакцинации Эва Юхневича.

В настоящее время проводится вакцинация трех приоритетных групп, из которых больше всего прививок получили медики - 44 569 доз. Прививки получили также 8365 клиентов и работников центров социального ухода и 25 051 человек в возрасте старше 70 лет.

Вакцинация пациентов с серьезными медицинскими показаниями продолжается вне очереди параллельно с другими группами.

На сегодняшний день в Латвии использовано 83 814 доз вакцины из 96 165 полученных.

В Латгале привито 1,9% населения региона, в Риге - 5,4%, в Видземе - 4,4%, в Курземе - 4%, в Земгале - 3,2%.

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