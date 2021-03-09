Вакцинацию людей с хроническими заболеваниями планируется начать на неделе с 22 марта

В настоящее время проводится вакцинация трех приоритетных групп, из которых больше всего прививок получили медики - 44 569 доз. Прививки получили также 8365 клиентов и работников центров социального ухода и 25 051 человек в возрасте старше 70 лет.
Вакцинация пациентов с серьезными медицинскими показаниями продолжается вне очереди параллельно с другими группами.
На сегодняшний день в Латвии использовано 83 814 доз вакцины из 96 165 полученных.
В Латгале привито 1,9% населения региона, в Риге - 5,4%, в Видземе - 4,4%, в Курземе - 4%, в Земгале - 3,2%.