Кто заказал и оплачивает революцию в Беларуси? Социолог о причинах "бунта на корабле", протестах и кукловодах

- В начале мая 2020 года стала известна дата проведения президентских выборов. У меня нет сомнений, что к таким серьезным политическим событиям для высшего руководства готовятся справки, аналитические записки о социально-политической обстановке или электоральной ситуации в стране. Не так давно была опубликована аудиозапись, где полковник милиции Карпенков после встречи силовиков с Лукашенко обронил такую фразу: мол, президент все знает, знает, кто всех здесь убаюкал. Можно предположить, что был такого рода доклад о ситуации в стране и Лукашенко доложили, что беспокоится не о чем. Вот если бы вам поручили подготовить такую записку по ситуации на начало мая, чтобы вы в ней отразили?

- Сначала о том, кто кого убаюкивал. Вы абсолютно правы, что такого рода информация всегда собиралась, и социологические, и некоторые другие службы поставляют информацию о состоянии общественных процессов, и не только накануне выборов. Это общая практика, однако по рассказам некоторых коллег по профессии я знаю, что в последние 3-5 лет у властей пропал интерес к объективной и актуальной информации, которую социологи могли бы дать. В этом смысле закрытость, барьерность, нежелание понимать, что происходит в стране на самом деле, действительно была. В какой-то момент режим решил, что он укрепился настолько, что ему такого рода обратная связь не нужна. Создалось ощущение, что нежелательных и неприятных вещей никто не хотел слышать, и они "отсекались" еще на подходах к верхним этажам властной вертикали.

Можно было бы предполагать, что и перед выборами кто-то "убаюкал" вышеназванного кандидата в президенты, но я в это слабо верю. Почему - потому что мы все видели, как проводилась так называемая "избирательная кампания".

Многие обращали внимание, что Лукашенко практически не вел избирательную кампанию в традиционном для себя режиме. Он не ездил по предприятиям, колхозам, больницам с позитивной программой, ее вообще не было. Он ездил по военным частям, по местам дислокации спецподразделений и было очевидно, что это подготовка к силовому подавлению сопротивления, которое возникнет после выборов. Даже нарочито очевидно.

Это показывает, что на самом деле оценки ситуации, уровня поддержки режима были достаточно верными. Но вот масштаб и характер политической мобилизации в обществе был, возможно, недооценен, как и то, к каким последствиям приведет выбранная стратегия беспрецедентно жесткого подавления протестов в первые послевыборные дни.

- И все же, если бы вам поручили подготовить аналитическую записку по ситуации на май прошлого года, что бы вы в ней отразили?