Кто заказал и оплачивает революцию в Беларуси? Социолог о причинах "бунта на корабле", протестах и кукловодах

- По событиям протестных дней после 9 августа. До выборов из уст властей звучала риторика о российских кукловодах, которые пытаются "дестабилизировать обстановку в Беларуси" и даже забросили бойцов частной военной компании, а после выборов стрелки перевели на западных кукловодов (польских, литовских, украинских). Кругом враги! Они платят, а наши "алкоголики, уголовники, наркоманы и проститутки", начитавшись деструктивных телеграм-каналов, рванули на улицы городов то ли революцию делать, то ли мятеж устраивать. Возможно, спустя годы мы узнаем, что это было и происходит.
- Это революция, я вам точно говорю. Сегодня в Беларуси идет противостояние общества и политического режима, который удерживается исключительно силовыми методами. Общество хочет сменить сам порядок осуществления власти в стране. Что это, как не революция?
- А революционеры тоже люди, тоже кушать хотят. Для власти все просто: отловили якобы проплаченного, он на камеру раскаялся, сказал, что ему пообещали 50 рублей, и он пошел протестовать. Но я вспоминаю марш в Минске 16 августа, когда на улицы вышли порядка 300 тысяч человек. Это ж сколько денег надо было в революцию вбухать?
- Смешно. Рассказы о том, что половина протестующих наркоманы, а вторая половина - проплаченные, это чисто пропагандистская история, да еще и очень низкого качества. Так можно объяснять события людям, которые смотрят телевизор, в котором показывают, что на протест вышло 100 человек, а не 300 тысяч. Что и делала белорусская государственная пропаганда. И конечно, им всем заплатили! Но любой, кто "смотрел в окно, а не в телевизор", видел масштаб протеста, и сам может оценить масштаб вранья пропаганды. Я, например, точно знаю, кто оплачивает белорусский протест.
- Белорусский протест оплачивают белорусские налогоплательщики. Мы все платим налоги, на которые содержится система государственного управления, в том числе президент, его администрация, силовые структуры, армия и прочее. Система государственного управления, которую мы содержим на свои деньги, сегодня вынуждает людей, которые хотят добиться реализации своих законных прав и свобод, выходить на улицу и осуществлять действия, которые запрещены административным законодательством. Чтобы отстоять свои конституционные права, они вынуждены выходить на уличные марши, устраивать забастовки, увольняться с работы, поскольку другого способа у них нет. Поэтому белорусский протест оплачиваем мы, белорусские налогоплательщики.
- Тогда "заказчиком" протеста выступила сама власть. Так получается?
- Если рассуждать логически, то кто платит, тот и заказчик. Это белорусский социум, граждане этой страны являются заказчиком на изменение государственной системы и политического устройства страны. Белорусское гражданское общество и есть заказчик этого протеста. Люди, которые хотят, чтобы их страна жила по цивилизованным нормам, являются заказчиками протеста, потому что другого способа переустановить этот порядок нет.
- Белорусы сами с усами, сами дошли до такой жизни, сами взбунтовались, а режиму неча на зеркало пенять. А как же внешние силы?