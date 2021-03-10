В Латвии - день судебных исполнителей: жители могут бесплатно получить консультации

По словам председателя совета Иветы Круки, арест денег на банковском счете - один из самых частых случаев, который вызывает множество вопросов у должников. В том числе люди спрашивают, почему не сохраняется доступ к определенным пособиям, почему судебный исполнитель не может сам проверять в различных базах данных, какие суммы получает должник каждый месяц.