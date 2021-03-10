В Риге агрессивный "меломан" угрожал полиции, что пустит в дело нож

Несколько дней назад столичные полицейские завернули в многоквартирный дом по проспекту Виестура. Его жители жаловались на соседа, которые уже часами шумит в своей квартире. И нужно сказать, что в этот раз было ясно, что соседи не преувеличивают, так как это было слышно, стоило открыть дверь в подъезд. Однако когда инспекторы подошли к двери в указанную квартиру, выяснилось, что они здесь уже бывали.

После того, как музыка стихла, инспекторы спокойно поговорили с хозяином квартиры, предупредили, что в следующий раз за такое поведение он будет наказан, и попрощались. В момент, когда полицейские уже были готовы уходить с места происшествия, мужчина вышел в подъезд, начал громко ругаться и угрожать соседям, вызвавшим полицию.

Полиции пришлось вернуться на место происшествия, и мужчина вступил в конфликт, высказав в том числе и угрозы, что возьмет нож. И в этом случае он быстро перешел от слов к делу. В итоге, нарушителя вывели в коридор, а нож остался лежать на полу квартиры. На место происшествия были вызваны и сотрудники Госполиции, так как мужчина был пьян и свои действия не контролировал.

Стражи порядка завели против нарушителя несколько административных процессов. Кроме того, эти материалы попадут в руки коллег из Госполиции, которые оценят, не усматривается ли в этом случае нарушений уголовного характера.