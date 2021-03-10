Во вторник прививку от Covid-19 получили 2200 человек

Это на 591 прививку больше, чем в понедельник.

Во вторник вакцинация от Covid-19 в Латвии проходила в 124 учреждениях, наиболее активными из которых были Veselības centru apvienība, Клиническая университетская больница им. Страдиня и Veselības centrs 4, где прививки получили соответственно 245, 233 и 137 человек.

Вчера в 1561 случае вакцину получили люди старше 60 лет. Первую или вторую дозу вакцины также получили 189 человек из других групп высокого риска, 175 человек с хроническими заболеваниями, 157 медицинских работников, 62 работников медучреждений и 20 работников центров социального ухода.