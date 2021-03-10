Кариньш об ограничениях: работающее не будет закрыто, закрытое не будет открыто

По его словам, правительство не планирует закрывать ничего из того, что сейчас работает, в свою очередь об открытии всех магазинов еще предстоит дискуссия, однако он считает, что открытие не произойдет сейчас, об этом можно говорить через три недели, когда завершится этап новых строгих ограничений.

Кариньш повторно рассказал, что в новых ограничениях правительство еще раз сделает упор на удаленную работу, выбрать которую правительство уже многократно побуждало, однако сейчас видно, что многие решили вернуться к работе очно. Политик отметил, что производственные предприятия продолжат работать, так как они очень важны для народного хозяйства.

На вопрос, как именно будет обеспечиваться контроль за требованием работать удаленно, Кариньш сказал, что сейчас точно сказать не может, однако эксперты говорят, что у них будет предложение.

В свою очередь говоря о регулировании зарубежных поездок, Кариньш рассказал, что правительство еще будет думать, нужно ли после полетов в третьи страны обязательно требовать от пассажиров обязательного соблюдения карантина в гостинице, более того, за свои деньги, как это происходит в Великобритании. Однако по поводу этой идеи впереди еще дискуссия экспертов и дебаты в правительстве.

Во время интервью Кариньш многократно ссылался на рекомендации экспертов, которые рекомендовали правительству не "открывать" что-то, а усилить ограничения.