На этой неделе начнется запись на выездную вакцинацию против Covid-19

Записаться на вакцинацию можно через семейных врачей или по телефону 8989.

Юхневича рассказала, что во втором квартале ожидается доставка в Латвию 1,74 млн доз вакцины, поэтому бюро готовится в начале апреля начать работу над созданием центров вакцинации в регионах Латвии.

В настоящее время бюро интенсивно работает с самоуправлениями по вопросам привлечения персонала и технической поддержки.

На вопрос, сколько будет стоить работа этих центров, Юхневича конкретно не ответила, отметив лишь, что это зависит от участия самоуправлений.