Ср, 10.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Кариньш о возможной замене министров: будет необходимость - заменим

Зал заседаний Кабинета министров ФОТО: Ieva Čīka / LETA

Премьер-министр Кришьянис Кариньш в настоящее время не планирует менять министров. Об этом он заявил в передаче LTV Rīta panorāma.

"Будет необходимость - заменим, но я пока ничего подобного не планирую", - сказал он.

На вопрос, допускает ли он замену какого-либо министра, Кариньш ответил, что в данный момент он сосредоточен на работе. На уточняющий вопрос, удовлетворен ли он работой всех министров, премьер ответил, что правительство в целом шаг за шагом продвигается вперед.

Позже он оговорился, что "есть такие, кто заставляет о себе задуматься", но в целом министры работают.

Ранее спикер Сейма Инара Мурниеце заявила, что правительство во главе с Кариньшем должно продолжать работу, но возможна замена некоторых министров. Она не уточнила, о каких именно министрах идет речь.

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