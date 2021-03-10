Кариньш о возможной замене министров: будет необходимость - заменим
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в настоящее время не планирует менять министров. Об этом он заявил в передаче LTV Rīta panorāma.
Премьер-министр Кришьянис Кариньш в настоящее время не планирует менять министров. Об этом он заявил в передаче LTV Rīta panorāma.
"Будет необходимость - заменим, но я пока ничего подобного не планирую", - сказал он.
На вопрос, допускает ли он замену какого-либо министра, Кариньш ответил, что в данный момент он сосредоточен на работе. На уточняющий вопрос, удовлетворен ли он работой всех министров, премьер ответил, что правительство в целом шаг за шагом продвигается вперед.
Позже он оговорился, что "есть такие, кто заставляет о себе задуматься", но в целом министры работают.
Ранее спикер Сейма Инара Мурниеце заявила, что правительство во главе с Кариньшем должно продолжать работу, но возможна замена некоторых министров. Она не уточнила, о каких именно министрах идет речь.