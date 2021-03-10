За прошедшие сутки выявлено 639 новых случаев Covid-19, скончался 21 человек

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

два человека - в возрасте 50-59 лет,

три человека - в возрасте 60-69 лет,

шесть человек - в возрасте 70-79 лет,

девять человек - в возрасте 80-89 лет,

один человек - в возрасте 90-99 лет.

Во вторник было сделано 16 705 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 91 636 человек, умерли 1720 человек.