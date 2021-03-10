За прошедшие сутки выявлено 639 новых случаев Covid-19, скончался 21 человек
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 639 новых случаев Covid-19, умер 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
За прошедшие сутки в Латвии выявлено 639 новых случаев Covid-19, умер 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.
Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:
Во вторник было сделано 16 705 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.
С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 91 636 человек, умерли 1720 человек.
Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 429,4 случая на 100 000 населения.