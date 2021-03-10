Ср, 10.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

За прошедшие сутки выявлено 639 новых случаев Covid-19, скончался 21 человек

Иллюстративное фото ФОТО: Gorodenkoff, Shutterstock.

За прошедшие сутки в Латвии выявлено 639 новых случаев Covid-19, умер 21 человек, сообщает Центр профилактики и контроля заболеваний.

Умершие входили в возрастные группы от 50 до 99 лет:

  • два человека - в возрасте 50-59 лет,
  • три человека - в возрасте 60-69 лет,
  • шесть человек - в возрасте 70-79 лет,
  • девять человек - в возрасте 80-89 лет,
  • один человек - в возрасте 90-99 лет.

Во вторник было сделано 16 705 тестов на Covid-19, доля положительных результатов составила 3,8%.

С начала пандемии Covid-19 в Латвии выявлен у 91 636 человек, умерли 1720 человек.

Согласно расчетам агентства LETA, двухнедельный кумулятивный показатель заболеваемости в Латвии составляет 429,4 случая на 100 000 населения.

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