Видео ⟩ Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от косаток
Блогер Мэтт Карстен и его супруга Анна во время путешествия в проливе Жерлаш запечатлели преследование несколькими косатками пингвина, сообщает The Daily Mail.
Блогер Мэтт Карстен и его супруга Анна во время путешествия в проливе Жерлаш запечатлели преследование несколькими косатками пингвина, сообщает The Daily Mail.
Сначала косатки окружили лодку с туристами - их внимание было направлено на одинокого пингвина. Хищники долгое время гнались за ним, пока пингвин просто не запрыгнул в лодку. Правда, запрыгнуть удалось только со второй попытки, когда один из туристов в лодке поддержал пингвина рукой.
Видео: Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от косаток
Карстен рассказал The Daily Mail, что после спасения пингвина косатки следовали за лодкой.
Некоторое время пингвин побыл в лодке со своими спасителями, а осознав, что он в безопасности, выпрыгнул из лодки.