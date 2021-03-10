Видео ⟩ Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от косаток

Сначала косатки окружили лодку с туристами - их внимание было направлено на одинокого пингвина. Хищники долгое время гнались за ним, пока пингвин просто не запрыгнул в лодку. Правда, запрыгнуть удалось только со второй попытки, когда один из туристов в лодке поддержал пингвина рукой.