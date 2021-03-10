Ср, 10.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
1

Видео ⟩ Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от косаток

Блогер Мэтт Карстен и его супруга Анна во время путешествия в проливе Жерлаш запечатлели преследование несколькими косатками пингвина, сообщает The Daily Mail.

Сначала косатки окружили лодку с туристами - их внимание было направлено на одинокого пингвина. Хищники долгое время гнались за ним, пока пингвин просто не запрыгнул в лодку. Правда, запрыгнуть удалось только со второй попытки, когда один из туристов в лодке поддержал пингвина рукой. 

Видео: Пингвин запрыгнул в лодку к туристам, чтобы спастись от косаток

Карстен рассказал The Daily Mail, что после спасения пингвина косатки следовали за лодкой.

"Но они сдались в конце концов, оставив пингвина в безопасности с его новыми друзьями", - приводит слова блогера Esquire. 

1

Некоторое время пингвин побыл в лодке со своими спасителями, а осознав, что он в безопасности, выпрыгнул из лодки.

НАВЕРХ
Back