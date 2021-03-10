Ульяна Семёнова: "Год не выхожу из дома без острой необходимости"

Ульяна Семёнова является двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980), трёхкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983), а также 10-кратной чемпионкой Европы.

В 1989 - 1992 годах Семёнова была вице-президентом Латвийского Национального олимпийского комитета (НОК), а с 1991 года она занимает пост председателя Олимпийского социального фонда Латвии.

Именно в день рождения Ульяны Семёновой, 9 марта, исполнился год с начала пандемии коронавируса на территории Латвии.

"В прошлом году свой день рождения я отметила со своими девочками-баскетболистками. Нас было семь человек, встретились, подняли бокалы за моё здоровье. Три дня спустя в Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации", - рассказала Семёнова в интервью Privātā dzīve.

После этого Семёнова начала работать удалённо и с тех пор не выходит из дома без острой необходимости.

"Если нужно подписать какие-то документы, шофёр на несколько минут привозит меня на работу. В остальное время я работаю из дома", - рассказала Семёнова.

Легендарная баскетболистка иногда звонит спортивным ветеранам и напоминает, чтобы они не выходили из дома без необходимости. Лекарства и продукты ветеранам доставляют коллеги Семёновой.