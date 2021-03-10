Ср, 10.03.2021
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Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Ульяна Семёнова: "Год не выхожу из дома без острой необходимости"

Ульяна Семёнова ФОТО: Agnese Gulbe/LETA

Во вторник, 9 марта, свой 69-й день рождения отметила Ульяна Семёнова - одна из лучших баскетболисток в истории Латвии. В интервью журналу Privātā dzīve легендарная спортсменка рассказала, что уже год не выходит из дома без особой необходимости.

Ульяна Семёнова является двукратной олимпийской чемпионкой (1976, 1980), трёхкратной чемпионкой мира (1971, 1975, 1983), а также 10-кратной чемпионкой Европы.

В 1989 - 1992 годах Семёнова была вице-президентом Латвийского Национального олимпийского комитета (НОК), а с 1991 года она занимает пост председателя Олимпийского социального фонда Латвии.

Именно в день рождения Ульяны Семёновой, 9 марта, исполнился год с начала пандемии коронавируса на территории Латвии.

"В прошлом году свой день рождения я отметила со своими девочками-баскетболистками. Нас было семь человек, встретились, подняли бокалы за моё здоровье. Три дня спустя в Латвии ввели режим чрезвычайной ситуации", - рассказала Семёнова в интервью Privātā dzīve.

После этого Семёнова начала работать удалённо и с тех пор не выходит из дома без острой необходимости.

"Если нужно подписать какие-то документы, шофёр на несколько минут привозит меня на работу. В остальное время я работаю из дома", - рассказала Семёнова.

Легендарная баскетболистка иногда звонит спортивным ветеранам и напоминает, чтобы они не выходили из дома без необходимости. Лекарства и продукты ветеранам доставляют коллеги Семёновой.

Также она рассказала, что до сих пор не получила вакцину от коронавируса. Семёнова считает, что в Латвии народ всегда был сильным, и она верит в то, что эта пандемия пройдёт и мы вернёмся к прежней жизни.

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