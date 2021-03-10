В Литве за сутки подтверждено 460 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 1484

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 460 новых случаев коронавируса, от этого заболевания скончались восемь человек, сообщил в среду Департамент статистики.

За минувшие сутки было проведено 7219 молекулярных тестов (ПЦР) на коронавирус, 596 антигенных теста.

В больницах Литвы сейчас находится 850 пациентов с Covid-19, 88 из них - в реанимации. Кислород дополнительно подается 709 больным, 53 пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки с Covid-19 госпитализировано 76 человек.

В целом с начала пандемии в Литве зарегистрировано 203 386 случаев Covid-19.

От коронавируса в Литве скончался 3351 человек. Всего с данным заболеванием прямо и косвенно связано 6756 смертей.

За последние 14 дней средний уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией на 100 тыс. жителей составил 231,4 случая. Доля положительных ответов среди тестов за последние семь дней составляет 6,1%.

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 7813 тестов на коронавирус, из них первичных положительных результатов выявлено 1484, то есть 19% от общего количества, умерли восемь пациентов.

Согласно данным Регистра народонаселения, больше всего новых случаев заражения было зарегистрировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 910 человек. 677 новых случаев в Харьюмаа приходятся на Таллинн.

Кумулятивная заболеваемость в стране за последние 14 дней составляет 1392,95 случаев на 100 000 жителей, доля положительных результатов первичных тестов составляет 19,3% от общего количества сделанных тестов.

По состоянию на утро 10 марта в Эстонии в больничном лечении нуждаются 639 человек с коронавирусной инфекцией. Из них интенсивная терапия требуется 58 пациентам, из которых 41 человек, в свою очередь, находится на искусственной вентиляции легких.

Было открыто 77 новых историй болезни с Covid-19. За сутки выписали 49 человек, 15 пациентов перевели в отделение, не связанное с Covid-19.

За сутки скончались восемь человек с коронавирусом: 95-летняя женщина, 91-летний мужчина, 89-летний мужчина, 86-летний мужчина, 84-летний мужчина, 80-летняя женщина, 73-летняя женщина и 72-летний мужчина. Всего в Эстонии умерло 677 человек с коронавирусом.

На сегодня в больницах завершено 4159 случаев заболевания Covid-19 у 4006 человек.