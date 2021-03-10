Фото ⟩ В Огре в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека
Утром в среду в результате аварии с участием двух автомобилей в Огре пострадали три человека.
Утром в среду в результате аварии с участием двух автомобилей в Огре пострадали три человека.
Как агентство LETA узнало в Госполиции, в 8:30 в Огре, на перекрестке улицы Упес и проспекта Кална, произошло столкновение автомобилей Volvo и BMW.
По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека, которые были доставлены в медучреждение.
Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.
Галерея: ДТП в Огре