Ср, 10.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Фото ⟩ В Огре в результате столкновения двух автомобилей пострадали три человека

Авария в Огре ФОТО: Edijs Pālens / LETA

Утром в среду в результате аварии с участием двух автомобилей в Огре пострадали три человека.

Как агентство LETA узнало в Госполиции, в 8:30 в Огре, на перекрестке улицы Упес и проспекта Кална, произошло столкновение автомобилей Volvo и BMW.

По предварительной информации, в ДТП пострадали три человека, которые были доставлены в медучреждение.

Полиция выясняет обстоятельства произошедшего.

Галерея: ДТП в Огре

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