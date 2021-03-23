Чтобы преодолевать большие расстояния на велосипеде, нужно любить на нём ездить. В противном случае ничего не получится. Каспар Шкинцс очень много ездит на велосипеде. Больше, чем вы можете себе представить. За календарный год он проехал более 31 тысячи километров. По веломеркам - это путешествие вокруг света.

В 2020 году Шкинцс на велосипеде проехал 31 726 километров. Многие не могут представить себе подобные числа даже за рулём автомобиля. В среднем в день получается 87 километров. И это на велосипеде на свежем воздухе. Длина экватора - 40 075 км. Это значит, что Каспар за один календарный год объехал вокруг планеты. За год он также преодолел 124 000 метров по вертикали, большую часть из которых - на острове Майорка в Испании и в итальянских Альпах, где зачастую очень ярковыраженный рельеф и серпантин. Проехать столько же по вертикали в Латвии было бы очень непросто - пришлось бы ездить в гору туда-сюда.