ВИДЕО ⟩ Российский хоккеист с женой и сыном на машине пробил стену паркинга и повис в воздухе

Сообщается, что у автомобиля Казионова отказали тормоза во время парковки. В результате машина пробила стену на стоянке ЖК "Ривер Парк" в Москве и повисла в воздухе на высоте третьего этажа. В это время в салоне находились сам хоккеист, его жена и ребёнок. Во время инцидента никто не пострадал.

Позже Казионов подтвердил, что автомобиль принадлежит ему, а также поделился подробностями происшествия.

"Ехали всей семьёй: я, жена и ребёнок сзади. Парковался… здесь открытая парковка со всех сторон, и только с одной стороны есть стена. В общем, она не тёплая. Мы подъехали, я начал притормаживать, прежде чем повернуть и заехать на парковочное место, а она вообще никак не тормозит.

Пол гладкий, здесь бетон, знаете, как в торговых центрах. И он ещё и снегом припорошен. Я начал тормозить, а она вообще ни в какую, просто катится и всё. Вот так мы и доехали до стены. Сами просто в невероятном шоке", - рассказал Казионов Sport24.

Свой последний сезон в КХЛ Казионов провёл в 2019/2020 году, выступая за "Нефтехимик". До этого хоккеист выступал в КХЛ за "Амур", "Автомобилист", "Кузню", "Трактор", "Северсталь", "Авангард", "Торпедо", "Сочи", "Магнитку" и минское "Динамо".