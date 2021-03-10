Ср, 10.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Дисциплинарное дело о закупке вакцин: противоправных действий Лацбергса не констатировано

Иллюстративное фото ФОТО: Mike Mareen, Shutterstock.

В рамках дисциплинарного дела не констатировано противоправных действий заместителя руководителя отдела закупок Национальной службы здравоохранения Айнара Лацбергса при принятии решения о закупке вакцин BioNTech/Pfizer для Латвии, сообщил министр здравоохранения Даниэль Павлютс на заседании парламентской комиссии по запросам.

Дисциплинарное дело было возбуждено в связи с решением ответственных должностных лиц заказать меньшее количество вакцин BioNTech/Pfizer, чем было доступно, что в начале этого года привело к большей нехватке вакцин по сравнению с другими странами Европы, а также одному из наименьших показателей количества вакцинированных жителей.

Павлютс сообщил, что 9 марта было принято решение прекратить дисциплинарное дело в отношении Лацбергса.

Согласно заключению комиссии по расследованию дисциплинарного дела, Лацбергс не совершил противоправных действий, а исполнение им служебных обязанностей не может быть расценено как некачественное.

Срок рассмотрения дисциплинарного дела в отношении госсекретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко комиссия попросила продлить до апреля.

Как сообщалось, в связи с организацией закупок вакцин BioNTech-Pfizer от Covid-19, когда было приобретено меньше вакцин, чем возможно, министр здравоохранения Даниэль Павлютс распорядился начать дисциплинарное дело против начальника отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения (NVD) Айнара Лацбергса и государственного секретаря Минздрава Дайны Мурмане-Умбрашко.

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