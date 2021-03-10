Дисциплинарное дело о закупке вакцин: противоправных действий Лацбергса не констатировано

Дисциплинарное дело было возбуждено в связи с решением ответственных должностных лиц заказать меньшее количество вакцин BioNTech/Pfizer, чем было доступно, что в начале этого года привело к большей нехватке вакцин по сравнению с другими странами Европы, а также одному из наименьших показателей количества вакцинированных жителей.
Павлютс сообщил, что 9 марта было принято решение прекратить дисциплинарное дело в отношении Лацбергса.
Согласно заключению комиссии по расследованию дисциплинарного дела, Лацбергс не совершил противоправных действий, а исполнение им служебных обязанностей не может быть расценено как некачественное.
Срок рассмотрения дисциплинарного дела в отношении госсекретаря Министерства здравоохранения Дайны Мурмане-Умбрашко комиссия попросила продлить до апреля.
Как сообщалось, в связи с организацией закупок вакцин BioNTech-Pfizer от Covid-19, когда было приобретено меньше вакцин, чем возможно, министр здравоохранения Даниэль Павлютс распорядился начать дисциплинарное дело против начальника отдела закупок департамента финансового управления Национальной службы здравоохранения (NVD) Айнара Лацбергса и государственного секретаря Минздрава Дайны Мурмане-Умбрашко.