Дисциплинарное дело о закупке вакцин: противоправных действий Лацбергса не констатировано

Дисциплинарное дело было возбуждено в связи с решением ответственных должностных лиц заказать меньшее количество вакцин BioNTech/Pfizer, чем было доступно, что в начале этого года привело к большей нехватке вакцин по сравнению с другими странами Европы, а также одному из наименьших показателей количества вакцинированных жителей.