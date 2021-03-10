Пособие в размере 500 евро получат и дети, находящиеся в учреждениях опеки

Как заявила спикер Сейма Инара Мурниеце, комиссии следует сообщить об этом премьер-министру Кришьянису Кариньшу, поскольку он уже высказывал подобное мнение несколько недель назад, но Министерство благосостояния вопрос не рассмотрело.

По словам заместителя госсекретаря Минблага Лиги Аболини, министерство не делит детей на группы, но пособие в размере 500 евро предназначалось для семей с детьми.

Представитель Латвийской ассоциации детских поселков SOS Линда Зиверте заявила, что сожалеет о сложившейся ситуации. Она добавила, что законным представителем ребенка, живущего в учреждении, является руководитель учреждения, поэтому механизмы получения пособия ясны.

По мнению советника министра финансов Карины Плоки, это выглядит так, как будто Минблаг делит детей на "правильных" и "неправильных".