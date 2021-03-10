Ср, 10.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

Литва предложила помощь Эстонии в связи с Covid-19

Ингрида Шимоните ФОТО: BNN

Литва предложила помощь Эстонии, находящейся в трудной ситуации из-за коронавируса, и теперь ждет ответа, чем могла бы помочь, подтвердила литовский премьер Ингрида Шимоните. 

"Мы информировали, что готовы помочь, теперь просто ждем от коллег в Эстонии, чтобы они указали конкретные потребности, чем мы можем помочь", - сказала премьер журналистам в сейме в среду. 

По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сначала нужно получить ответ. 

Шимоните также подтвердила, что с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис. 

Напомним, накануне о возможной помощи Эстонии заявил и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Если Эстония не справляется, мы могли бы помочь. У нас коек для пациентов с "Covid-19" больше, чем пациентов", - сказал Кариньш.

Он не уточнил, в чем конкретно может проявиться помощь Эстонии.

Как сообщалось, в последние недели в Эстонии наблюдается резкий рост заболеваемости Covid-19.

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