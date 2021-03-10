Литва предложила помощь Эстонии в связи с Covid-19

"Мы информировали, что готовы помочь, теперь просто ждем от коллег в Эстонии, чтобы они указали конкретные потребности, чем мы можем помочь", - сказала премьер журналистам в сейме в среду.

По ее словам, Литва могла бы направить в Эстонию бригаду медиков, но сначала нужно получить ответ.

Шимоните также подтвердила, что с визитом в Эстонию отправился министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис.

Напомним, накануне о возможной помощи Эстонии заявил и премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш.

"Если Эстония не справляется, мы могли бы помочь. У нас коек для пациентов с "Covid-19" больше, чем пациентов", - сказал Кариньш.

Он не уточнил, в чем конкретно может проявиться помощь Эстонии.