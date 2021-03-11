"Барселона" с незабитым пенальти Месси вылетела из Лиги чемпионов

Ливерпуль - РБ Лейпциг 2:0

Матч прошёл на стадионе "Пушкаш Арена" в Будапеште и завершился уверенной победой "Ливерпуля". Счёт в матче на 71-й минуте открыл нападающий Мохамед Салах, а через три минуты Садио Мане упрочил преимущество английской команды, установив окончательный счёт в матче.

Первый матч завершился победой "Ливерпуля" с таким же счётом. Таким образом, английский клуб обеспечил себе выход в 1/4 финала Лиги чемпионов.

ПСЖ - Барселона 1:1

В ответном матче 1/8 финала "Пари Сен-Жермен" у себя дома сыграл вничью с "Барселоной". На 31-й минуте Килиан Мбаппе уверенно реализовал пенальти в ворота "Барсы", но всего шесть минут спустя Лионель Месси сравнял счёт, исполнив пушечный выстрел под перекладину ворот Кейлора Наваса.

Этот гол стал 120-м для аргентинца в Лиге чемпионов. Лишь нападающий Криштиану Роналду, выступающий за "Ювентус", забил больше - 134.

Месси мог вывести каталонцев вперёд, но в добавленное к первому тайму время он не смог реализовать пенальти.

В первом матче "ПСЖ" на выезде победил со счётом 4:1. Таким образом, парижане по сумме двух матчей обеспечили себе путёвку в четвертьфинал. Напомним, что вчера "Ювентус" также завершил выступление в турнире, уступив "Порту" по сумме двух матчей (1:2, 3:2).

Таким образом, и нападающий каталонцев Лионель Месси, и форвард туринцев Криштиану Роналду покинули турнир до четвертьфинала. Такое случилось впервые с сезона-2004/05.

Соперники "Ливерпуля" и "ПСЖ" на стадии 1/4 финала будут определены по итогам жеребьёвки, которая состоится 19 марта. Напомним, ранее путёвку в четвертьфинал завоевали "Порту" и "Боруссия".