Ср, 10.03.2021
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Алексей Лапа, таксист из Гродно

Перевощиков: в данный момент вакцинировать детей от Covid-19 невозможно - нет исследований

Юрий Перевощиков ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В данный момент детей невозможно вакцинировать от Covid-19, так как производители вакцин не провели соответствующих исследований, заявил в среду на заседании комиссии Сейма по обороне, внутренним делам и предотвращению коррупции представитель Центра профилактики и контроля заболеваний Юрий Перевощиков, сообщает агентство LETA.

Он пояснил, что вакцинация разных возрастных групп от Covid-19 возможна, если производитель провел исследования в соответствующих возрастных группах. Перевощиков отметил, что первоочередная цель в мире была предотвратить заболеваемость и смертность, которая сейчас наибольшая среди пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

"На данный момент нет данных об эффективности [вакцинации детей]. Будем надеяться, что за это время появятся и исследования о детях",

- указал эпидемиолог.

Напомним, согласно данным SPKC, в Латвии удельный вес Covid-19 среди детей продолжает расти. Например, в начале года в возрастной группе от нуля до 19 лет количество заболевших составляло 6,6% от общего числа зараженных, а сейчас этот показатель вырос до 10%.

Как ранее указывал Перевощиков, на заражение в домашних хозяйствах влияет новый штамм вируса, так как ранее заболеваемость коронавирусом в семьях была ниже, в связи с этим увеличивается и заболеваемость среди детей.

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