Перевощиков: в данный момент вакцинировать детей от Covid-19 невозможно - нет исследований

Он пояснил, что вакцинация разных возрастных групп от Covid-19 возможна, если производитель провел исследования в соответствующих возрастных группах. Перевощиков отметил, что первоочередная цель в мире была предотвратить заболеваемость и смертность, которая сейчас наибольшая среди пожилых людей и лиц с хроническими заболеваниями.

"На данный момент нет данных об эффективности [вакцинации детей]. Будем надеяться, что за это время появятся и исследования о детях",

- указал эпидемиолог.

Напомним, согласно данным SPKC, в Латвии удельный вес Covid-19 среди детей продолжает расти. Например, в начале года в возрастной группе от нуля до 19 лет количество заболевших составляло 6,6% от общего числа зараженных, а сейчас этот показатель вырос до 10%.