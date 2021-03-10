Министры стран Балтии: в чрезвычайных ситуациях поставки вакцины от Covid-19 нужны заранее

Министры здравоохранения стран Балтии Танель Кийк, Арунас Дулкис и Дэниэль Павлютс направили комиссару Евросоюза по вопросам здравоохранения Стелле Кириакидес совместное обращение с просьбой создать прозрачный механизм на случай чрезвычайных ситуаций, который при необходимости позволил бы некоторым странам заранее получать поставки вакцины от Covid-19.

"Наше предложение заключается в том, чтобы установить четкие и прозрачные критерии для перераспределения запасов вакцины в случае чрезвычайной ситуации, которые будут учитывать доступность вакцин, активность вакцинации, уровень инфицирования и смертность и распространение новых штаммов вирусов в государстве-члене ЕС. Предложение также включает возможность корректировки количества вакцин, которые будут поставляться в случае увеличения запасов вакцин в некоторых странах, в частности, в ситуациях, когда существует риск того, что срок вакцин пройдет", - сказал министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк.

В рамках совместных закупок ЕС распределение количества вакцин основано на пропорциональном распределении в зависимости от количества населения. Если страны, участвующие в соглашении ЕС, не договорятся о другом распределении после заключения договора о предварительной покупке, дозы вакцины должны распределяться пропорционально населению стран, участвующих в договоре.

"Согласно предложению стран Балтии, распределение вакцин в Европейском союзе на пропорциональной основе в долгосрочной перспективе все еще будет действовать, вопрос заключается в первую очередь в корректировке графиков поставок, чтобы помочь странам, находящимся в чрезвычайной ситуации", - добавил министр.

Предложение министров здравоохранения стран Балтии будет обсуждаться в руководящей группе Европейского союза по совместным закупкам вакцин от Covid-19, состоящей из представителей государств-членов ЕС.