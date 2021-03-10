Кариньш: Латвия в начале апреля будет готова к массовой вакцинации

Кариньш отметил, что перед Латвией стоит проблема - новый, более заразный штамм вируса, который распространяется по всей Европе и в самой Латвии, при этом в Эстонии заболеваемость неконтролируемо растет. Он напомнил, что вчера Латвия предложила Эстонии помощь, выразив готовность принять пациентов с Covid-19. По словам премьера, система здравоохранения Эстонии находится на грани краха, и Латвия по мере возможностей должна помочь.

"Им очень трудно. В большинстве европейских стран заболеваемость сейчас снова растет, началась так называемая третья волна. Мы, к счастью, в числе тех немногих стран, где заболеваемость продолжает снижаться",

- сказал премьер, добавив, что правительство стремится сохранить тенденцию к снижению.

Премьер подчеркнул, что приближается апрель, когда будет доставлено большое количество вакцин от Covid-19. Правительство заслушало отчет министра здравоохранения Даниэля Павлютса и бюро вакцинации о подготовке к массовой вакцинации, в том числе о том, где будут создаваться крупные центры вакцинации. Такие отчеты планируются на каждом заседании правительства, чтобы следить за процессом.