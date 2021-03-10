Эстония: Pfizer/BioNTech проявил себя в качестве довольно надежного поставщика

"Каждый понедельник приходила новая партия, это стало важным аргументом при приобретении дополнительных доз", - сказал Кийк.
По словам Кийка, вакцинированием активно занимаются, растут объем и темп вакцинации.
"Мы рассматриваем варианты ускорения поставок вакцины. Правительство поддержало заключение дополнительного договора с Pfizer/BioNTech", - сказал он.
По его словам, это даст шанс достичь самой уязвимой группы риска, сейчас эту вакцину используют для вакцинации людей старше 70 лет.
По словам Кийка, сейчас цель заключается в том, чтобы к концу апреля все люди из группы риска успели получить возможность привиться.
«Мы выступили с дополнительным обращением со стороны министров здоровья Балтийских стран, чтобы распределение вакцин в ЕС было лучше продумано. Эстония до сих пор быстро проводила вакцинацию, но мы сейчас на втором месте по заболеваемости", - сказал он.
"Также поступила новость от президента Европейской комиссии, что Европа получит дополнительные дозы вакцины Pfizer. Это очередная позитивная новость, которая позволит двигаться к тому, чтобы к маю вакцина была доступна для всех", - заявил он.