Ср, 10.03.2021
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Алексей Лапа, таксист из Гродно

Эстония: Pfizer/BioNTech проявил себя в качестве довольно надежного поставщика

Флакон с вакциной Pfizer-BioNTech. ФОТО: BBC News

Министр здоровья и труда Эстонии Танель Кийк отметил на пресс-конференции в среду, 10 марта, что производитель вакцины Pfizer/BioNTech проявил себя в качестве довольно надежного поставщика.

"Каждый понедельник приходила новая партия, это стало важным аргументом при приобретении дополнительных доз", - сказал Кийк.

По словам Кийка, вакцинированием активно занимаются, растут объем и темп вакцинации.

"Мы рассматриваем варианты ускорения поставок вакцины. Правительство поддержало заключение дополнительного договора с Pfizer/BioNTech", - сказал он.

По его словам, это даст шанс достичь самой уязвимой группы риска, сейчас эту вакцину используют для вакцинации людей старше 70 лет.

По словам Кийка, сейчас цель заключается в том, чтобы к концу апреля все люди из группы риска успели получить возможность привиться.

«Мы выступили с дополнительным обращением со стороны министров здоровья Балтийских стран, чтобы распределение вакцин в ЕС было лучше продумано. Эстония до сих пор быстро проводила вакцинацию, но мы сейчас на втором месте по заболеваемости", - сказал он.

"Также поступила новость от президента Европейской комиссии, что Европа получит дополнительные дозы вакцины Pfizer. Это очередная позитивная новость, которая позволит двигаться к тому, чтобы к маю вакцина была доступна для всех", - заявил он.

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