Эстония: Pfizer/BioNTech проявил себя в качестве довольно надежного поставщика

"Каждый понедельник приходила новая партия, это стало важным аргументом при приобретении дополнительных доз", - сказал Кийк.

По словам Кийка, вакцинированием активно занимаются, растут объем и темп вакцинации.

"Мы рассматриваем варианты ускорения поставок вакцины. Правительство поддержало заключение дополнительного договора с Pfizer/BioNTech", - сказал он.

По его словам, это даст шанс достичь самой уязвимой группы риска, сейчас эту вакцину используют для вакцинации людей старше 70 лет.

По словам Кийка, сейчас цель заключается в том, чтобы к концу апреля все люди из группы риска успели получить возможность привиться.

«Мы выступили с дополнительным обращением со стороны министров здоровья Балтийских стран, чтобы распределение вакцин в ЕС было лучше продумано. Эстония до сих пор быстро проводила вакцинацию, но мы сейчас на втором месте по заболеваемости", - сказал он.