Анальные игрушки для удовольствия и здоровья

Анальные игрушки давно не являются запретной темой для большей части общества. Все больше и больше людей исследуют эту богатую нервными окончаниями и особенно чувствительную эрогенную зону и наслаждаются ею. При правильной стимуляции можно получить гамму приятных ощущений, которые не только дополнят другие приятные занятия, но также могут привести к ярким анальным оргазмам.
Существует много типов анальных стимуляторов, но, как и в любой новой практике, надо начинать медленно и постепенно. В контексте анальных игрушек рекомендуется начинать с самых маленьких, пробовать разные формы, рельефы, длину и только потом при желании переходить к большему диаметру.
Плаги или пробки
Самыми популярными анальными стимуляторами являются анальные пробки (от англ. butt plug). Они доступны очень маленьких размеров, что является наиболее рекомендуемым вариантом для начинающих (примерная толщина - чуть больше указательного пальца). Когда эта игрушка вставляется в анальное отверстие женщины, она оказывает давление на влагалище, которое находится по соседству, так как стенка между двумя полостями очень тонкая.
Это дает женщине более выраженное ощущение наполненности, а партнер-мужчина чувствует, что влагалище женщины стало уже. Если игрушкой пользуется мужчина, то она вызовет у него дополнительные ощущения, которые могут усилить эрекцию и оргазмы. Мужчинам рекомендуется выбирать плаги, форма которых соответствует анатомии прямой кишки, чтобы они могли массировать предстательную железу (простату). Поэтому массаж простаты (выполненный бережно и осознанно) - это не только приятно, но и полезно для здоровья, он положительно влияет на мужскую потенцию и здоровье остальных органов малого таза.
Цепочки
Анальная цепочка, анальные бусы, тайские бусы выглядят как несколько шариков одинакового или разного размера, связанных гибкими или жесткими перемычками. Интересно будет как вставить, так и вытянуть эту цепочку (обязательно медленно, чтобы не повредить мягкие ткани анального отверстия). Извлечение цепочки параллельно с оргазмом дает особо яркие ощущения и мужчинам, и женщинам, так как провоцирует дополнительные сокращения мышц и стимуляцию нервных окончаний. Часто вытягивание этой цепочки непосредственно перед оргазмом также может ускорить кульминацию.
Вибраторы
Если плаг или цепочка имеет вибрирующую функцию, ее можно назвать анальным вибратором. Вибрация может быть расслабляющей, возбуждающей или интенсивно стимулирующей. Это может помочь расслабиться для дальнейшей игры или стать полноценным опытом, который быстро приведет к яркому оргазму! Реакция каждого организма на стимуляцию уникальна, поэтому интимные игры так увлекательны, исследовать себя и друг друга можно бесконечно! Чем больше разных ощущений от разного вида стимуляции получают нервные окончания нашего тела, тем богаче и разнообразней становится его ответная реакция.
Дилдо
Также можно выбрать стеклянный, силиконовый или металлический дилдо в качестве анального стимулятора. Главное - соблюдать все меры безопасности и гигиены. В этой статье можно узнать, какой дилдо лучше выбрать для анального использования.
В чем разница между анальным удовольствием у женщин и мужчин?
Для женщин одним из основных объяснений способности получать удовольствие от анальной стимуляции является анатомия клитора. Невидимая, внутренняя часть клитора находится не только вокруг входа во влагалище, но также может распространяться до анального отверстия. К тому же, учитывая, что стенка между влагалищем и прямой кишкой тонкая, зону G и само влагалище также можно стимулировать через анальное отверстие. И, конечно, сам анус - это скопление нервных окончаний, воздействие на которые может стать откровением в плане удовольствия, главное - подобрать стимуляцию, которая понравится вам.
В случае мужчин это один из редких способов получить удовольствие от стимуляции внутри тела. Обычно мужчины ощущают только внешнюю стимуляцию полового члена и мошонки, потому что они являются внешними гениталиями. Но и о простате забывать нельзя. Массаж простаты может проходить как без, так и с дополнительной вибрацией, если вибрация дает человеку сенсорный эффект. Часто половой член не чувствителен к вибрации, и тогда анальные вибраторы могут быть одним из способов для мужчины насладиться этим спектром ощущений.
Самый приятный и эффективный способ - совместить массаж простаты со стимуляцией полового члена - выполнять два вида ласк одновременно. Таким образом, во время оргазма произойдет не только эякуляция, она также будет сопровождаться секрецией предстательной железы, что снижает риск увеличения простаты. Стимуляция простаты может повысить потенцию и улучшить сексуальную активность мужчины, а также в целом улучшает показатели здоровья органов малого таза.
Кроме того, оргазм, достигаемый при стимуляции простаты, обычно сильнее, чем обычные оргазмы от массажа члена!
Этот массаж можно делать пальцами, изогнутым дилдо, стимулятором простаты или вибратором. Игрушку придется держать в руке и использовать для вращательных, волнообразных и других массирующих движений. Существуют вибраторы с различными вращающимися или волновыми движениями, которые сами по себе способны идеально выполнять массаж, так что ими можно наслаждаться во время полового акта с партнером или индивидуально во время мастурбации в бодрящем душе или расслабляющей ванне.
Если мужчина во время массажа чувствует болезненные ощущения, то следует немедленно прекратить процесс и обратиться к врачу. Боль может служить индикатором, и ранняя диагностика при посещении врача поможет обнаружить начало заболевания простаты. Своевременно обнаруженное заболевание легко поддается лечению.
Как выбрать наиболее подходящий стимулятор?
При выборе следует обращать внимание на материал игрушки (наиболее безопасный для тела - силикон), диаметр, длину, упругость, рельефность, потребность в вибрации и ее мощность.
Еще до покупки игрушки нужно уточнить, как именно хочется ее использовать. Будет ли она использоваться параллельно с вагинальным проникновением или как единственный вид стимуляции? Если необходимо подготовиться к анальному сексу (введение полового члена в анус), стоит выбирать варианты, у которых ножка (область, которую будет обхватывать мышца - сфинктер) более толстая. Принимая во внимание цель стимуляции и личные предпочтения человека, в каждой из ситуаций игрушка должна выбираться по разным параметрам.
Помни!
Для анальных игр можно использовать только игрушки, предназначенные для этой цели. Их всех объединяет одна главная особенность - у них есть ограничитель (стоппер), который предотвратит проскальзывание игрушки внутрь. Чаще всего ограничители имеют круглую форму, но наиболее удобными и безопасными являются те, которые по форме напоминают якорь, чтобы изгиб удобно располагался между ягодицами, а игрушка не могла проникнуть слишком глубоко в прямую кишку. Из соображений безопасности желательно выбирать те модели, у которых внешняя удерживающая часть шире по диаметру, чем часть, которая будет вставлена.
Любые анальные игрушки всегда должны использоваться с лубрикантами. Желательно с анальными лубрикантами с дополнительными увлажняющими и смягчающими ингредиентами. Не стоит выбирать лубриканты с анестезией - сняв ощущения во время процесса, можно не почувствовать дискомфорта, а после активности ощутить поврежденную кожу и микротрещины.
Клизма не является обязательной, но рекомендуется, чтобы сделать занятие более приятным и безопасным.
Здесь можно посмотреть широкий ассортимент анальных стимуляторов.
Галерея: Анальные игрушки для удовольствия и здоровья