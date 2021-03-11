Анальные игрушки для удовольствия и здоровья

Существует много типов анальных стимуляторов, но, как и в любой новой практике, надо начинать медленно и постепенно. В контексте анальных игрушек рекомендуется начинать с самых маленьких, пробовать разные формы, рельефы, длину и только потом при желании переходить к большему диаметру.

Плаги или пробки

Самыми популярными анальными стимуляторами являются анальные пробки (от англ. butt plug). Они доступны очень маленьких размеров, что является наиболее рекомендуемым вариантом для начинающих (примерная толщина - чуть больше указательного пальца). Когда эта игрушка вставляется в анальное отверстие женщины, она оказывает давление на влагалище, которое находится по соседству, так как стенка между двумя полостями очень тонкая.

ФОТО: SexyStyle

Это дает женщине более выраженное ощущение наполненности, а партнер-мужчина чувствует, что влагалище женщины стало уже. Если игрушкой пользуется мужчина, то она вызовет у него дополнительные ощущения, которые могут усилить эрекцию и оргазмы. Мужчинам рекомендуется выбирать плаги, форма которых соответствует анатомии прямой кишки, чтобы они могли массировать предстательную железу (простату). Поэтому массаж простаты (выполненный бережно и осознанно) - это не только приятно, но и полезно для здоровья, он положительно влияет на мужскую потенцию и здоровье остальных органов малого таза.

Цепочки

Анальная цепочка, анальные бусы, тайские бусы выглядят как несколько шариков одинакового или разного размера, связанных гибкими или жесткими перемычками. Интересно будет как вставить, так и вытянуть эту цепочку (обязательно медленно, чтобы не повредить мягкие ткани анального отверстия). Извлечение цепочки параллельно с оргазмом дает особо яркие ощущения и мужчинам, и женщинам, так как провоцирует дополнительные сокращения мышц и стимуляцию нервных окончаний. Часто вытягивание этой цепочки непосредственно перед оргазмом также может ускорить кульминацию.

Вибраторы

Если плаг или цепочка имеет вибрирующую функцию, ее можно назвать анальным вибратором. Вибрация может быть расслабляющей, возбуждающей или интенсивно стимулирующей. Это может помочь расслабиться для дальнейшей игры или стать полноценным опытом, который быстро приведет к яркому оргазму! Реакция каждого организма на стимуляцию уникальна, поэтому интимные игры так увлекательны, исследовать себя и друг друга можно бесконечно! Чем больше разных ощущений от разного вида стимуляции получают нервные окончания нашего тела, тем богаче и разнообразней становится его ответная реакция.

Дилдо

Также можно выбрать стеклянный, силиконовый или металлический дилдо в качестве анального стимулятора. Главное - соблюдать все меры безопасности и гигиены. В этой статье можно узнать, какой дилдо лучше выбрать для анального использования.

В чем разница между анальным удовольствием у женщин и мужчин?