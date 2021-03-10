Президент: решение правительства о стабилизирующих мерах - адекватное

Президент отметил, что правительство планирует стабилизирующие меры, и положительно отозвался о работе группы по оперативному управлению, которая подготовила ряд альтернатив. Один вариант подразумевал локдаун, другой - смягчение мер, третий - оставить все закрытым, четвертый предусматривал стабилизирующие, точные и гибкие меры, адаптированные к каждой ситуации. Кроме того, эти предложения могут быть немного скорректированы позже, добавил Левитс.

По его мнению, эти меры также дают определенную перспективу - если ситуация будет улучшаться, меры безопасности могут быть смягчены. Президент считает подход правительства правильным и поддерживает его.