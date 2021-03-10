airBaltic назвал третьи страны, в которые собирается возобновить полеты после 17 марта
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, после снятия запрета на полеты в третьи страны, первыми может возобновить полеты в Москву и Киев.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic, после снятия запрета на полеты в третьи страны, первыми может возобновить полеты в Москву и Киев.
airBaltic сообщает, что полеты в столицы России и Украины уже запланированы на 28 марта, когда вступит в силу новый график летнего сезона, однако есть вероятность, что прямые рейсы в Киев и Москву из Риги будут доступны и раньше.
Точные даты возобновления полетов пока не известны - авиакомпания ждет согласования рейсов в ответственных инстанциях. Как только появится ясность, airBaltic публично объявит даты.
Также с 28 марта авиакомпания планирует возобновить полеты в Тбилиси, Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив.
Ранее сообщалось, что правительство приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами. В то же время сохраняется условие, что без уважительных причин въезд в Латвию из третьих стран запрещен.