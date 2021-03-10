airBaltic назвала третьи страны, в которые собирается возобновить полеты после 17 марта
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic после снятия запрета на полеты в третьи страны первыми может возобновить полеты в Москву и Киев.
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic после снятия запрета на полеты в третьи страны первыми может возобновить полеты в Москву и Киев.
airBaltic сообщает, что полеты в столицы России и Украины уже запланированы на 28 марта, когда вступит в силу новый график летнего сезона, однако есть вероятность, что прямые рейсы в Киев и Москву из Риги будут доступны и раньше.
Точные даты возобновления полетов пока неизвестны - авиакомпания ждет согласования рейсов в ответственных инстанциях. Как только появится ясность, airBaltic публично объявит даты.
Ранее сообщалось, что правительство приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами. В то же время сохраняется условие, что без уважительных причин въезд в Латвию из третьих стран запрещен.