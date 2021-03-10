Чт, 11.03.2021
После того, что происходит в стране, у меня просто не было веры белорусскому правосудию. Честно, не хотелось уезжать до последнего, но надо было принимать решение: садиться в тюрьму или уезжать из страны. Алексей Лапа, таксист из Гродно
Алексей Лапа, таксист из Гродно

airBaltic назвала третьи страны, в которые собирается возобновить полеты после 17 марта

Иллюстративное фото ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic после снятия запрета на полеты в третьи страны первыми может возобновить полеты в Москву и Киев.

airBaltic сообщает, что полеты в столицы России и Украины уже запланированы на 28 марта, когда вступит в силу новый график летнего сезона, однако есть вероятность, что прямые рейсы в Киев и Москву из Риги будут доступны и раньше.

Точные даты возобновления полетов пока неизвестны - авиакомпания ждет согласования рейсов в ответственных инстанциях. Как только появится ясность, airBaltic публично объявит даты.

Также с 28 марта авиакомпания планирует возобновить полеты в Тбилиси, Санкт-Петербург, Минск и Тель-Авив.

Ранее сообщалось, что правительство приняло решение с 17 марта возобновить авиасообщение с третьими странами. В то же время сохраняется условие, что без уважительных причин въезд в Латвию из третьих стран запрещен.

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