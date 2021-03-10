В РФ одобрили законопроект о "ненамеренной" коррупции, освобождающий чиновников от наказания

В среду, 10 марта, Госдума РФ в первом чтении приняла два правительственных законопроекта, позволяющие чиновникам, судьям, депутатам и сотрудникам государственных компаний избежать ответственности за нарушения антикоррупционных законов, допущенные из-за независящих от них обстоятельств.

Таковыми считаются обстоятельства, "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица" и такие "чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства", как, например, стихийные бедствия.

Во втором законопроекте предлагается расширить норму, освобождающую от наказания за нечаянную коррупцию, на сотрудников государственных компаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования, а также работников государственных внебюджетных фондов и организаций, созданных "для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами", пишет "Медуза".