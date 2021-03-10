Ср, 10.03.2021
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Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
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В РФ одобрили законопроект о "ненамеренной" коррупции, освобождающий чиновников от наказания

Российская Госдума ФОТО: ITAR-TASS/ScanPix

Согласно законопроекту, чиновники не должны нести ответственность за нарушения антикоррупционных правил, ставшие следствием "независящих от них" или "чрезвычайных" обстоятельств, пишет Deutsche Welle.

В среду, 10 марта, Госдума РФ в первом чтении приняла два правительственных законопроекта, позволяющие чиновникам, судьям, депутатам и сотрудникам государственных компаний избежать ответственности за нарушения антикоррупционных законов, допущенные из-за независящих от них обстоятельств.

Таковыми считаются обстоятельства, "находящиеся вне контроля затронутого ими физического лица" и такие "чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства", как, например, стихийные бедствия.

Во втором законопроекте предлагается расширить норму, освобождающую от наказания за нечаянную коррупцию, на сотрудников государственных компаний, публично-правовых компаний, Пенсионного фонда, Фонда социального страхования и Фонда обязательного медицинского страхования, а также работников государственных внебюджетных фондов и организаций, созданных "для выполнения задач, поставленных перед федеральными государственными органами", пишет "Медуза".

В качестве примера антикоррупционного нарушения, допущенного из-за обстоятельств, независящих от чиновника, в Госдуме приводили подачу декларации о доходах после установленного срока.

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