В Беларуси людей, получавших помощь от фондов, начали вызывать в финансовую милицию

"Сильным новостям" известны несколько случаев, когда жлобинчане получали "приглашение пообщаться" от финансовой милиции. Каждому поясняли, что на фонды BY_help и BY_sol заведено уголовное дело. Скорее всего, "за финансирование несанкционированных массовых мероприятий".

- Меня вызывали по выплате помощи моему мужу за пребывание на Окрестина. Он перевел деньги на мою карточку, поэтому хотели "пообщаться" и с ним, и со мной, - рассказывает Елена (имя жлобинчанка попросила изменить). - В финансовой говорят, что завели уголовное дело на "байхелп" и на "байсол". Знаю, что тягают всех.

- Вызывали, ходил. Сказали, что будут разбираться, - рассказал еще один наш читатель. - Беседа была не очень долгая, но изнуряющая. Среди моих знакомых тоже несколько человек уже "там" побывали.

Напомним, о том, что получатели помощи из указанных фондов возможно будут давать показания "об обстоятельствах, источнике и цели поступления денежных средств на счет в банке на допросе в качестве свидетеля после вызова следователем или по его поручению сотрудником органа дознания" сообщал ранее следственный комитет.