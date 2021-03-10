В Литве разрешили работу всех магазинов с отдельным входом, музеев, галерей

Смогут работать также все киоски, за исключением тех, которые находятся на рынках.
В магазине на одного клиента должно выделяться не менее 20 кв. метров площади или должен обслуживаться один клиент.
Также разрешено открыть музеи, галереи и прочие экспозиционные пространства. Билеты в них могут распространяться только электронным способом. На одного посетителя должно приходиться не менее 30 кв. метров площади, посетители смогут приходить не более чем по два человека, исключения составляют члены одной семьи.
Конкретные условия утвердить министр здравоохранения Арунас Дулькис в ближайшие дни.
Также было установлено, что в междугородном и пригородном транспорте разрешается занимать только сидячие места на расстоянии не менее метра друг от друга, а в городском транспорте разрешается занимать сидячие и стоячие места, если обеспечивается дистанция между людьми не менее одного метра.