В Риге планируется открыть 14 крупных центров вакцинации

Два больших центра будут расположены на арене Рижского национального спортивного манежа площадью 1800 квадратных метров и в спортивном зале Рижской государственной немецкой гимназии площадью 1200 квадратных метров.

Меньшие центры вакцинации будут расположены в 49-ой средней школе, Тейкской средней школе, Дворце культуры ВЭФ, 19-й средней школе, 89-й средней школе, Пушкинском лицее, 31-й средней школе, 88-й средней школе, Золитудской гимназии, Классической гимназии, Ильгюциемсской средней школе и 47-й средней школе.

В двух крупных центрах вакцинации будет по 100 пунктов вакцинации, которые будут обеспечивать 40 000 вакцинаций в неделю. В остальных 12 центрах будет 112 пунктов вакцинации, что позволит проводить 42 000 вакцинаций в неделю.