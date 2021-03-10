В среду в несколько пунктов вакцинации не доставили вакцину

Министр рассказал, что их должна была доставить компания Oribalt Rīga. Причины, из-за чего возникла данная ситуация, пока не известны. Видимо, у компании возникло недопонимание относительно графика с Центром профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Как сообщила агентству LETA представитель Министерства здравоохранения Синтия Гулбе, 8 марта вступили в силу два договора с компанией Oribalt об услугах хранения и логистики вакцин. Предприятие опоздало с поставками препарата в прививочные пункты, а также затянуло коммуникацию об ожидаемых сроках поставок. Заключенные договоры предполагают, что Oribalt в течение двух часов после получения вакцины должна обеспечить начальную комплектацию, а в течение следующих 8 часов доставить препарат в 100 расположенных в Риге и соседних краях пунктов вакцинации, а также в два региона - в каждом по 50 пунктов вакцинации. Точный список от SPKC Oribalt получила 9 марта в 15.00.