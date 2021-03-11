Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом
Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, в своём Instagram объявила о разводе с супругом.
Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, в своём Instagram объявила о разводе с супругом.
"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов", - написала Мамаева.
По словам Мамаевой, адвокаты в этой ситуации нужны, чтобы представлять супругов в суде и им с Павлом не нужно было бы там находиться и привлекать внимание журналистов.
Напомним, ранее Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене, опубликовав паспортные данные и фото 29-летней испанки, у которой якобы была связь с Павлом во время зимних сборов "Ростова".
На следующий день появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания и она могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё "всё хорошо".
Алана Мамаева воспитывает их общую с Павлом дочь Алису, своего сына Алекса от первого брака и дочь футболиста от его первой жены - Евгению. Спортсмен и модель поженились в 2013 году.