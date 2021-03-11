Чт, 11.03.2021
Мы предполагаем, что ситуация будет улучшаться, если мы принимаем вариант A, но мы также должны быть готовы принять вариант D. Даниэль Павлютс, министр здравоохранения
Даниэль Павлютс, министр здравоохранения

Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом

Алана Мамаева, жена полузащитника "Ростова" Павла Мамаева, в своём Instagram объявила о разводе с супругом.

"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов", - написала Мамаева.

По словам Мамаевой, адвокаты в этой ситуации нужны, чтобы представлять супругов в суде и им с Павлом не нужно было бы там находиться и привлекать внимание журналистов.

Напомним, ранее Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене, опубликовав паспортные данные и фото 29-летней испанки, у которой якобы была связь с Павлом во время зимних сборов "Ростова".

На следующий день появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания и она могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё "всё хорошо".

Алана Мамаева воспитывает их общую с Павлом дочь Алису, своего сына Алекса от первого брака и дочь футболиста от его первой жены - Евгению. Спортсмен и модель поженились в 2013 году.

НАВЕРХ
Back