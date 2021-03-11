Жена Мамаева объявила о разводе с футболистом

"Мы разводимся! Разводимся мирно и без скандалов. Я не претендую на раздел имущества, не прошу алименты, разрешаю видеть детей в любое время дня и ночи. Всё по обоюдному желанию. Считайте это официальным заявлением. Адвокаты уже работают. Надеюсь, больше у вас не будет вопросов", - написала Мамаева.

По словам Мамаевой, адвокаты в этой ситуации нужны, чтобы представлять супругов в суде и им с Павлом не нужно было бы там находиться и привлекать внимание журналистов.

Напомним, ранее Алана Мамаева заявила, что уличила мужа в измене, опубликовав паспортные данные и фото 29-летней испанки, у которой якобы была связь с Павлом во время зимних сборов "Ростова".

На следующий день появилась информация, что Мамаеву нашли без сознания и она могла попытаться покончить с собой. Позднее Алана прокомментировала инцидент, заверив, что у неё "всё хорошо".