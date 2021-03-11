Подробно ⟩ В Эстонии вступил в силу локдаун

Целью ограничений являются уменьшить контакты между людьми, взять под контроль распространение коронавируса в Эстонии и обеспечить дееспособность эстонской системы здравоохранения.

Правило 2+2 начнет действовать в публичных местах и вне помещений

C 11 марта в публичных местах вне помещений разрешено передвигаться максимум вдвоем, соблюдая с другими окружающими дистанцию не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи и ситуации, когда его разумное соблюдение не представляется возможным. Правило 2+2 следует соблюдать везде, передвигаясь в общественном пространстве, как на улицах, детских площадках, в парках и на парковках, так и на природе, когда, например, во время похода вы встречаете других людей. Правило 2+2 уже и раньше действовало везде в публичном пространстве внутри помещений.

Образование

С 11 марта на дистанционное обучение должны перейти также ученики 1-4 классов, кроме того к контактному обучению не допускаются ученики, сдающие выпускные экзамены в основной школе и государственные экзамены в гимназии. В качестве исключения предусмотрено, что ученики начальных классов в случаях, когда этого не избежать, все же могут находиться в здании школы и участвовать в организованной там деятельности.

Учитывая ограничения, введенные для предотвращения распространения коронавируса, в школе может находиться ученик, который нуждается во вспомогательных образовательных услугах и консультациях для достижения результатов обучения, участвует в практических занятиях, сдает экзамены и тесты. В дальнейшем, минимум до 11 апреля, нельзя проводить контактную подготовку к олимпиадам.

Правительство настоятельно советует без крайней необходимости не водить детей в детский сад. Министерство образования и науки вышлет образовательным учреждениям инструкции по безопасной организации учебного процесса, в которых повторит также информацию об основных мерах профилактики и организации работы.

Занятия спортом, тренировки, молодежная работа, деятельность и образование по интересам, дополнительное образование и повышение квалификации в помещениях и вне их

С 11 марта в публичных помещениях запрещены все вышеперечисленные виды деятельности.

В помещениях продолжать тренировки могут только профессиональные спортсмены, участвующие в соревновательной системе спортивных союзов, члены взрослой и молодежной сборной Эстонии и кандидаты в нее, а также игроки высшей лиги командных видов спорта. Игрокам первой лиги тренироваться в помещениях запрещено.

Как и сейчас, ограничения не будут распространяться на занятия для людей с особыми потребностями и реабилитационную деятельность.

Вне помещений все виды образования и деятельности по интересам, дополнительного обучения, повышения квалификации, молодежной работы, занятий спортом и тренировок разрешены только с соблюдением правила 2+2. Это значит, что вместе может передвигаться и заниматься спортом не более двух человек (считая также наставника или тренера), а с другими людьми нужно придерживаться дистанции не менее двух метров. Ограничение не распространяется на семьи.

Ограничения на спорт на свежем воздухе не распространяются на профессиональных спортсменов, членов сборной и кандидатов в нее. Также ограничения не касаются деятельности, связанной с обороной и внутренней безопасностью, занятий для людей с особыми потребностями и реабилитационных услуг.

Спортивные соревнования, спортивные и пропагандирующие подвижный образ жизни мероприятия

С 11 марта спортивные соревнования как в помещениях, так и вне их разрешены только для профессиональных спортсменов в соревновательной системе спортивных союзов, членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, а также игроков высшей лиги командных видов спорта. Соревнования для первой лиги проводить запрещено.

В спортивных соревнованиях, спортивных и посвященных подвижному образу жизни мероприятиях в помещениях может принимать участие максимум 50, а вне помещений - максимум 100 человек.

Как и ранее, ограничение на проведение подобных мероприятий не распространяется на людей с особыми потребностями и реабилитационные услуги. Ограничения не распространяются также на деятельность, связанную с обороной и внутренней безопасностью.

Бани, СПА, бассейны и водные центры

До 11 апреля предназначенные для публичного использования бани, СПА, водные центры и бассейны должны быть закрыты.

Ограничение не распространяется на членов и кандидатов во взрослую и молодежную сборные Эстонии, спортсменов высшей лиги, людей с особыми потребностями, реабилитационную деятельность и тренировки людей, связанных с государственной обороной и внутренней безопасностью.

Банями, как услугой, организованной местным самоуправлением, могут пользоваться люди, у которых дома отсутствуют условия для мытья.

Публичные собрания, мероприятия, богослужения, культурные и развлекательные мероприятия в помещениях и вне их

До 11 апреля все публичные помещения должны быть закрыты для посетителей. Это касается театров, кино, музеев, выставочных залов, конференций, а также детских игровых комнат, кегельбанов и бильярдных, ночных клубов, казино и т.п. В учреждениях, где можно проводить работу внутри организации, ее разрешено продолжать, соблюдая меры профилактики. Например, это касается репетиций в театрах и исследовательской работы в музеях.

Ограничения не распространяются на конференции, концерты и театральные представления, транслирующиеся по интернету, в которых участвуют только выступающие и необходимый вспомогательный персонал.

Во всех публичных помещениях запрещено проводить мероприятия по частному заказу.

Церкви могут оставаться открытыми для индивидуальных молитв, публичные богослужения и религиозные обряды не разрешены. По-прежнему можно проводить церемонии прощания с усопшими, но это рекомендуется делать в узком кругу близких, соблюдая по возможности правило 2+2 и нося маски. Не рекомендуется проводить дома поминки, если в них участвуют не только члены живущей в доме семьи.

Вне помещений будет разрешено находиться только на территории музеев, принимать участие в публичных собраниях, богослужениях и других публичных религиозных обрядах. Запрет на пребывание в таких местах и проведение таких мероприятий действует с 21.00 до 6.00.

На уличной территории музеев необходимо следить за тем, чтобы территория была заполнена не более, чем на 25%, и соблюдать правило 2+2. В публичных собраниях и религиозных обрядах может принимать участие не более 10 человек.

Общепит

С 11 марта запрещено есть и пить в залах обслуживания предприятий общественного питания. Разрешена только продажа еды навынос. Во время продажи еды навынос необходимо следить, чтобы помещение было заполнено не более, чем на 25%, носить маски и придерживаться правила 2+2. Обслуживать на террасе запрещено.

Ограничение распространяется также на питание в гостиницах и других заведениях, предлагающих услуги по размещению. Клиентам можно продавать еду с собой или, например, доставлять в номер.

Торговые предприятия

С 11 марта могут оставаться открытыми только магазины, продающие товары первой необходимости, то есть продуктовые, аптеки, магазины, продающие вспомогательные средства и медицинские приборы, представительства телекоммуникационных фирм, оптики, зоомагазины и заправочные станции. В кафе на заправочных станциях предлагать еду для употребления на месте нельзя.

В магазинах, которые могут оставаться открытыми, и в помещениях общего пользования торговых центров нужно учитывать требование максимальной заполняемости в 25%, правило 2+2 и обязанность носить маску.

Все остальные магазины должны оставаться закрытыми. Торговать можно только в том случае, если клиент для получения товара не должен входить в торговый зал. Продавать и выдавать товары можно только на территории вне помещения магазина, а также на парковочной территории под крышей торгового центра, создав там пункт выдачи товара. При передаче товаров клиентам вне торгового зала необходимо обеспечивать дистанцию между покупателями, например, разметив территорию, на которой выстраивается очередь, двухметровыми отрезками. Желательно использовать услуги курьера или интернет-магазина.

Помещения общего пользования торговых центров, через которые осуществляется доступ, например, в продуктовый магазин, могут по-прежнему оставаться открытыми. Также должен быть открыт доступ к услугам, оказываемым на территории торгового центра, и к почтовому автомату.

Предприятия сферы обслуживания

Предприятия обслуживания могут продолжать свою работу, но с 11 марта будет ужесточено требование к заполняемости помещений. Максимальная заполняемость будет уменьшена с 50 до 25%. Следует соблюдать все меры по предотвращению распространения вируса: правило 2+2, обязанность носить маску, требования к дезинфекции в соответствии с инструкциями Департамента здоровья.

Свои услуги могут продолжать оказывать, например, почтовые и банковские конторы, библиотеки, салоны красоты и парикмахерские, сапожные и часовые мастерские, авторемонтные мастерские, шиномонтажные пункты и т.п. Услуги оказывают также магазины мобильных телефонов, в которых предлагается ремонт мобильных телефонов, компьютеров и другой техники.

Помимо введенных ограничений правительство также настоятельно рекомендует не проводить частных праздников и свести к минимуму контакты с другими людьми. Если встреча крайне необходима, не следует встречаться больше, чем вшестером.