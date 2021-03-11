Чт, 11.03.2021
Россия и Китай используют свои вакцины от Сovid-19 для усиления влияния в других странах мира. Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО
Янис Сартс, директор Центра передового опыта в области стратегической коммуникации НАТО

Латвийцы по-прежнему скептично относятся к вакцинации

ФОТО: REUTERS/Benoit Tessier/File Photo

Через два месяца после того, как в Латвии были сделаны первые прививки от Covid-19, отношение общества к вакцинации остается скептическим, пишет Ir. Лишь 29% населения готовы сделать прививку, как только появится такая возможность.

36% не против иммунизации, но хотели бы подождать. Скептическое отношение населения может серьезно затруднить достижение поставленной Минздравом цели - вакцинировать 70% населения, что обеспечит коллективный иммунитет и убережет страну от неконтролируемого распространения инфекции.

Одна из причин такой сдержанности - предпочтение вакцин, которые в настоящее время недоступны, и сомнения в вакцине AstraZeneca, на которую Латвия сделала главную ставку.

Согласно последнему опросу общественного мнения, проведенному по заказу Государственной канцелярии, от вакцинации людей удерживают в основном две причины - 62% хотят видеть, эффективны ли вакцины и есть ли у них побочные эффекты, а другие обеспокоены тем, что предлагаемые вакцины недостаточно протестированы. 23% хотят привиться конкретной вакциной, а 20% привьются только в том случае, если у них будет возможность выбирать.

Важным фактором при выборе вакцины является страна, где она произведена. 44% из тех, кто хотел бы сам выбрать вакцину, предпочитают российскую "Спутник V", предварительная регистрация которой в Европейском агентстве лекарственных средств только началась. Вакцину американской и немецкой фармацевтических компаний Pfizer/BioNTech предпочли бы 30%, американскую Moderna - 19%, разработанную Оксфордским университетом и шведской фармацевтической компанией AstraZeneca - всего 6%.

В населенных в основном латышами регионах люди не хотят даже слышать о "Спутнике V", тогда как в Латгале предпочитают именно эту вакцину.

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